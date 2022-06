Falmászóközpontot avatott Simicskó István Újbudán

A kormány mindent megtesz azért, hogy a gyermekek számára biztosítsa az egészséges életmód feltételeit – jelentette ki a KDNP országgyűlési frakciójának vezetője, amikor Climberry gyermek-falmászóközpontot avatott Újbudán.

Simicskó István szerint az egészséges életmód feltételeit szolgálta a mindennapos testnevelés bevezetése, de a kerületben számos sportlétesítmény, a Tüskecsarnok, tanuszoda, futókörök és szabadtéri fitneszpálya megvalósítása is.

A politikus úgy vélekedett, hogy a veszélyekkel teli XXI. században a fizikai aktivitások fejlesztése olyan képességekkel vértezi fel a gyermekeket, amelyek révén sikeresen meg tudnak küzdeni az élet nehézségeivel.Különösen ilyen a minden izomcsoportot megmozgató falmászás, amelynek gyakorlását lehetővé teszi az új Climberry központ – tette hozzá.

Sántha Albert, a falmászóközpontot működtető Omnivagus Túra és Szabadidő Egyesület vezetője elmondta, hogy a két teremből álló, közel négy méter magas mászófalakkal felszerelt központ közel hatvanmillió forintba került. Elmondta, hogy a fejlesztést magánadományokból és állami forrásokból finanszírozta a közel húsz éve működő egyesület, a létesítményt pedig úgy alakították ki, hogy már a legkisebbek is biztonsággal kipróbálhatják a mozgáskoordináció, így az idegrendszer fejlesztésére is alkalmas falmászást.

Borítókép: Simicskó István (Fotó: Vasvári Tamás)