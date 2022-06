Változnak a magyar rendszámok – Kérdések és válaszok egy helyen

Miért nem lehetett a három betűs rendszámokat az elejéről kezdve újra kiadni, természetesen csak a forgalomból már kivontakat használva?

A rendszámkarakterek a jármű azonosítását szolgálják, és a járműnyilvántartásból azt követően sem kerülnek ki, ha a hatósági jelzést visszavonták. A nyilvántartásban pedig nem szerepelhet két azonos karaktersorú rendszám.

Mennyi utánajárást igényel majd a rendszámtáblák lecserélése?

Az új rendszámtáblákat felmenő rendszerben vezetik be, azokból július elsejétől a Magyarországon újonnan forgalomba helyezett járművek kapnak. A már használatban lévő hatósági jelzéseket nem kell új táblákra cserélni, azokkal a továbbiakban is lehet közlekedni. Az intézkedés miatt tehát senki nem kényszerül felesleges utánajárásra, az egyébként is indokoltnál több ügyintézésre. Kérelemre lesz lehetőség a három betű három számos rendszámtáblával ellátott járművek átrendszámozására, de az nem kötelező.

A színes változatokkal is találkozhatunk még új autókon?

Természetesen, a környezetkímélő járművek változatlanul világoszöld alapszínű rendszámtáblát kaphatnak, a taxiké sárga marad, és a kerékpárszállítókra szerelhető, harmadik, szürke rendszámtábla is igényelhető lesz az új verzióból.

A július elseje után elvesztett rendszámokat már új táblákkal pótolják majd?

Jellemzően igen. Ha csak egy darab rendszám veszett el első alkalommal, amely nem szóló motorkerékpáré vagy pótkocsié, akkor a megmaradt három betű három számos tábla párjának újbóli legyártására is lesz lehetőség. A kerékpárszállítók szürke rendszámának utángyártása korlátozás nélkül engedélyezhető.

Többe kerülnek majd az új formátumú rendszámtáblák?

Az új típusú rendszámtáblákért a megszokott összegeket kell fizetni, a hatósági jelzések kiadásának tizenhárom éve változatlan költségei júliustól sem emelkednek. Így egy pár rendszámtábla ára a továbbiakban is 8500 forint, egy darabé pedig 5500 forint lesz.

A jövőben is kérhetünk egyéni rendszámtáblákat?

Igen, az előírások változatlanul lehetővé teszik az egyénileg kiválasztott vagy egyedileg előállított rendszámtáblák engedélyezését.

Van mód a kinézett tábla lefoglalására már júniusban is?

Az új formátumú rendszámtáblák kiadásánál előzetes igénylésre nem ad lehetőséget a jogszabály.

Korábban felmerült a területi alapú rendszámok ötlete, miért nem arra álltak át?

A hazai gépjármű-nyilvántartás országos, nem régiós vagy megyei alapon működik. Ennél fontosabb szempont, hogy egy efféle megoldás rengeteg többletteherrel és felesleges kiadásokkal járt volna a tulajdonosok, üzemeltetők számára, ha például egy fővárosi autós Fejér vagy Heves megyébe adja el a kocsiját. Ezekben az esetekben ugyanis, ha a tulajdonos vagy üzembentartó változás nem járna átrendszámozási kötelezettséggel, a területi alapú rendszámtáblák kiadásnak sem lenne értelme.

Régóta napirendben van a segédmotoros kerékpárok rendszámosítása, ezt nem lehetett volna most meglépni?

A két- és háromkerekű segédmotoros kerékpárok hatósági nyilvántartásba vétele és jelzésekkel történő ellátása aránytalan költséget és bürokratikus terhet jelentene a járművek tulajdonosainak. A forgalomba helyezéshez kapcsolódó műszaki vizsgálat és a rendszámkiadás a jármű műszaki jellemzőitől függően, nagyságrendileg legalább 20 ezer forintba, de akár annak többszörösébe is kerülhetne. A használatban lévő segédmotoros kerékpárok jelentős részének piaci értéke ennél alacsonyabb, így sok esetben előfordulhatna, hogy drágább lenne a rendszámtábla megszerzése, mint maga a jármű. Szintén komoly nehézséget okozhatna a már meglévő segédmotoros kerékpárok tulajdonjogának igazolása.

