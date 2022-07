Ez Orbán Viktor tíz pontjának lényege

Orbán Viktor miniszterelnök tízpontos tervet hirdetett, amivel – ahogyan fogalmazott – Magyarország lokális kivétel lehet a globális recesszió idején. Mint ismert, a kormányfő múlt szombaton Tusnádfürdőn, a 31. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor zárónapján tartott előadásában jelezte: a veszélyek, a bizonytalanság és a háború évtizede következik, de Magyarország lokális kivétel lehet globális recesszió idején. – Ennek elérésében több tényező is segíthet, ilyen az, hogy nekünk még megvan a határvédelmünk és családalapú a társadalmunk, valamint éppen most csináljuk a nagy hadiipari fejlesztéseket és diverzifikáljuk az energiaforrásainkat – fogalmazott a miniszterelnök, aki fontosnak nevezte azt is, hogy Magyarországnak közösségi és nemzeti ambíciói vannak. Ezeket a célokat és alapfeladatokat foglalta össze a napokban a közösségi oldalán meghirdetett tízpontos tervében a miniszterelnök.

A miniszterelnök politikai gyakorlata, hogy proaktívan áll hozzá a fellépő gondok kezeléséhez: észlel, azonosít, megoldást nyújt. A tusványosi beszédében felsorolt tíz megoldási pont jól illeszkedik ahhoz a kormányzati irányvonalhoz, ami a 2010-es rendszerváltás óta jellemzi az államvezetést

– fogalmazott a Magyar Nemzetnek erről Talabér Krisztián, a Nézőpont Intézet elemzője.

Talabér Krisztián kiemelte, hogy a nemzeti kormány nem általános programokat hirdet ciklus elején, hanem a ciklus közben felmerülő akadályokra készítenek specifikus terveket. – Ilyenek voltak korábban az gazdaságvédelmi akciótervek, a különböző ügyeket kezelő operatív törzsek, a háborús infláció kezelésére fenntartott árstopok, és most ilyen a meghirdetett tíz pont is – tette hozzá. A szakértő szerint ennek az előnye, hogy valós időben nyújt hatékony válaszokat az aktuálisan felmerülő problémákra. – Politikai víziókban gondolkodni államférfiúi tulajdonság. Európában ma példa nélküli, hogy valaki évtizedes távlatokban elemezze a múltat, hozza összefüggésben a jelennel, illetve a jövőben is érvényes következtetéseket vonjon le belőle – rögzítette a politológus.

Arról, hogy valóban lehetséges-e lokális kivétellé válni, Talabér Krisztián elmondta: lassan már közhely, hogy a világ globálissá vált, az országok önmagukban cselekvőképtelenek, mivel a világ csak összefüggésben értelmezhető, ám erre a magyar gyakorlat egyértelmű cáfolat. – A szuverenista politikát folytató országok egyik védjegye, hogy ellenállnak a világpolitikai folyamatok sodrásának, lokális válaszokat fogalmaznak meg globális problémákkal szemben.

Magyarország már több alkalommal bizonyította, hogy a globális jelenségek megoldása lehet lokális. 2015-ben a migrációs válság kezelésére Magyarországnak a határkerítés építése egyedülálló ötlete volt, ma már Európa-szerte mintaadó. 2021-ben a különutas vakcinapolitikájának köszönhetően másfél-két hónappal korábban szabadultak a magyarok a karanténból – emlékeztetett. Az elemző szerint ez a két példa igazolja, hogy az Orbán-kormány képes lokális választ adni globális kihívásokra.

– A jelenlegi energiaválságot ismét a fősodortól eltérő módon igyekszik a kormányzat kezelni: növeli a hazai gázkitermelést és fejleszti a termelőkapacitásokat, alternatív útvonalakon keresztül próbálkozik többletgázt beszerezni, technológiai újítások bevezetésével az energiahatékonyságot igyekszik javítani. A kihívások lokális kezelése lakosságbarát: nemcsak várjuk a válaszokat, de alakítjuk is őket – részletezte a szakértő.