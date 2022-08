Gyanús egyezések a főrabbi doktorijában

Gyanús egyezések

Azonban ez a lap szerint nem történt meg. Ugyanis Frölich

Howard M. Sachar „A history of Israel” című könyvéből szó szerint vett át részleteket

úgy, hogy egyértelmű és konkrét hivatkozás nem járt hozzájuk. Bár Sachar könyve nem jelent meg magyarul, a Kontra szerint Frölich tükörfordításban, szó szerint írta le a szerző egész bekezdéseit. A főrabbi a könyvet csak elvétve említi meg forrásként, többnyire csak a bibliográfiában található meg az eredeti mű.

Például Frölich Róbert dolgozatának 72. oldalán David Marcus tábornokról ír, mely gyanúsan hasonlít az eredeti könyvben írt részletre. „Egyetlen alternatíva maradt csupán. David Marcus ezredes, aki a West Pointon végzett, parancsnokként szolgált a Tel-Aviv-i utat felszabadítani szándékozó csapatoknál” – írja dolgozatában a rabbi, ami az angol nyelven megjelent könyvben így lelhető fel: „A single alternative remained for opening the Jewish supply line. During the previous weeks, Colonel David Marcus, an American Jewish volunteer and West Point graduate.” Hivatkozás nem volt az említett szövegrészre.

Két oldallal később Frölich Abu-Agheila elfoglalásáról ír, azonban ez az eredeti művben is szerepel, nagyon hasonló megfogalmazást használva. A dolgozatban itt sem szerepelt hivatkozás. Sachar könyve részletesen foglalkozik az 1974-es maronita-palesztin konfliktussal, amelybe anno Szíria is csatlakozott, ezt a részt is átvette Frölich, ám hivatkozást nem tűzött hozzá.

A disszertációban írtak szó szerint megegyeznek a könyvben foglaltakkal

– jegyzik meg.

Az ügyben a Mandiner is megkereste a Mazsihisz elnökét, Heisler Andrást, aki annyit közölt, hogy a főrabbi PHD-értekezéssel kapcsolatosan kizárólag az adott intézmény, illetve jogutódja jogosult és köteles a felvetett minőségbiztosítási és tudományetikai vizsgálatokat lefolytatni. A szervezet vezetője úgy folytatta, sem a Mazsihisz mint vallási szervezet, sem az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem, mint hittudományi intézmény nem rendelkezik az ehhez szükséges tudományági és illetékességből fakadó jogi kompetenciával. „Dr. Róna Tamás rabbi menesztésének nem volt köze a plagizálásával kapcsolatban felmerült aggályokhoz” – jelentette ki.

Hétfő folyamán elértük Frölich Róbert főrabbit is,

aki azt mondta: a cikket nem olvasta, de tagadja, hogy bármit plagizált volna.

