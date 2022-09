A háború elől menekülőkről tájékozódik hazánkban a nemzetközi ombudsman

„A Nemzetközi Ombudsmani Intézet és a magam nevében is elismerésemet fejezem ki dr. Kozma Ákos ombudsman kollégám részére, hiszen olyan egyedülálló regionális ombudsmani irodahálózatot épített ki Magyarországon, amely mindannyiunk számára példaként szolgálhat. Elismerjük és nagyra értékeljük azt az aktív szerepet és munkát, amit biztos kollégám a háború elől Magyarországra menekülő emberek közvetlen segítése érdekében tesz. A Nemzetközi Ombudsmani Intézet teljes támogatásáról biztosítja dr. Kozma Ákos urat és az általa vezetett ombudsmani intézményt, igyekezni fogunk a jövőben is minden erőnkkel segíteni és támogatni törekvéseit. Külön öröm számomra, hogy mindazt a munkát, amelyet Magyarországon az ombudsman úr végez az emberek alapjogainak védelmében, most személyesen is megismerhetem” – hangsúlyozta Chris Field.