A kormány meghosszabbítja a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet

A magyar kormány továbbra is nyílt és egyértelmű bevándorláspolitikát folytat: fenntartjuk a határkerítést, biztosítjuk a határvédelmet, és a brüsszeli vitákban is azt a határozott álláspontot képviseljük, hogy visszautasítjuk a migránsok betelepítését, Európát és Magyarországot meg kell védeni a tömeges bevándorlástól. A nemzeti kormány nem fogja engedni, hogy hazánkból is bevándorlóországot csináljanak. A nemzeti konzultáció, a népszavazások és a választások eredménye is azt támasztja alá, hogy a kormány az emberekkel azonos állásponton van, a magyar emberek pedig azt várják el a kormánytól, hogy megvédje az ország határait