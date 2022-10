Kanász-Nagy Máté napirend előtti felszólalásában kiállt amellett, hogy ideológiai kérdés is Magyarország gázellátása.

Az LMP-s politikus szerint a magyar kormány az orosz- és a szénhidrogénfüggést választotta az elmúlt 12 évben, és ezt az utat járja most is, ez pedig iszonyatos következményekkel jár. Hangoztatta: a kormány által elindított nemzeti konzultáció is az oroszfüggést erősítené, az LMP viszont azért indított zöldkonzultációt, hogy felhívja az emberek figyelmét a fenntartható, zöldmegoldásokra. Elmondta, a paksi beruházás mellett arról is kérdezik az embereket, hogy eltörölje-e a kormány a szélenergiára vonatkozó tiltást, induljon-e átfogó épületszigetelési program, és támogatják-e a klímabérletet.



Koncz Zsófia válaszában közölte: az a legfontosabb, hogy a magyar családok tudjanak fűteni télen, és a magyar vállalatok tudjanak működni.

- Az Orbán-kormánynál nem tett senki többet az energiaellátás diverzifikálása érdekében

– jelentette ki az államtitkár hozzátéve: Magyarország készen áll arra, hogy az orosz mellett máshonnan is érkezzen földgáz.

Az államtitkár nemzetstratégiai kérdésnek nevezte, hogy visszavásárolták a baloldal által „elherdált” gáztározókat, amelyek töltöttsége több mint 80 százalékos.

– Ez azt jelenti, hogyha egyáltalán nem érkezne egy darab molekula sem az országba, akkor is több mint hat hónapra elegendő földgázzal rendelkezik az ország. Ez óriási dolog, főleg a jelenlegi energiahelyzetben – fogalmazott Koncz Zsófia, aki az atomerőmű szerepét megkérdőjelezhetetlennek nevezte Magyarországon.

Hozzátette ugyanakkor, a kormány elkötelezett a tiszta energiaforrások mellett is, fontosnak tartják például a geotermikus energia térnyerését.