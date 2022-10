Biztosan lesz a gázszankciókra vonatkozó kérdés a nemzeti konzultációban

Dömötör Csaba kitért arra is, hogy vannak, akik szerint a szankciók működnek. „Egyes brüsszeli vezetők azt is mondják, hogy szenvedni fogunk, de majd csak túléljük valahogy. Szerintünk viszont a szankciók tönkreteszik a gazdaságot, ezért mielőbbi irányváltásra van szükség” – hangsúlyozta, hozzátéve: ha sokan kiállunk ezen vélemény mellett, akkor el is tudjuk érni.

Dömötör Csaba arra biztatott mindenkit, hogy vegyen részt a nemzeti konzultációban.

Orbán Viktor miniszterelnök a parlament múlt hétfői ülésén, napirend előtti felszólalásában rámutatott, hogy

a szankciók bevezetése nem demokratikus módon történt, azokról a brüsszeli bürokraták és az európai elitek döntöttek.

„Az európai embereket nem kérdezte meg senki, a szankciók árát azonban az európai emberek fizetik meg. Személyes meggyőződésem, hogy mielőtt a szankciók visszavonhatatlanul és hosszú távon részévé válnak a gazdasági életnek, meg kell ismernünk az emberek véleményét is” – fogalmazott, kiemelve, hogy Európában elsőként nálunk indul konzultáció a témában.

Orbán Viktor szerint a nemzeti konzultációval sikerül létrehozni a nemzeti egységet és ezzel megteremteni a válságkezelés alapját.

Borítókép: Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)