„A szankciók nem működnek, ezért irányváltásra van szükség”

Hozzátette: a Déli Áramlatnál is lehetnek problémák, mert karbantartási fennakadásokat jeleztek az elmúlt napokban. Mindemellett vannak olyan hangok, amelyek a fűtőanyagokra, a nukleáris fűtőelemekre is kiterjesztenék a szankciókat vagy éppen a paksi bővítésre is – mondta. Hozzáfűzte: a paksi atomerőmű már most is az olcsóbb áram garanciája, mint ahogy a paksi bővítés is egy hosszú távú megoldást jelentene.

– A gáz- és a nukleáris szankciók belengetése szintén ellenkezik az ország érdekeivel, tehát ezekbe a vitákba is bele kell állnunk

– szögezte le Dömötör Csaba.

A konzultációval összefüggésben azt hangsúlyozta: a kérdések véglegesítése most zajlik. Hozzátette: az már biztosnak látszik, hogy október közepétől érkeznek majd a kérdőívek, és a szokásosnak megfelelően online és postai úton is vissza lehet küldeni azokat.

Borítókép: Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára napirend előtti felszólalásra válaszol az Országgyűlés rendkívüli plenáris ülésén 2022. július 11-én (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)