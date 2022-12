Szankciós remények és a valóság

A szankciópárti politikusok arról már kevesebbet beszélnek, hogy Európa milyen árat fizet az uniós intézkedések és az arra adott orosz válaszok következményeként. Szeptemberben pedig még az amerikai liberális lap, a The New York Times is megírta, hogy nagy a baj Európában. A riportban beszámoltak arról, hogy a bénító energiaáraktól tönkremennek az európai gyárak.

„A krízisben bizonyos mértékben az európai szankciók ütnek vissza, amelyeknek Moszkvát kellett volna büntetniük Ukrajna inváziójáért” – idézte az írást a Mandiner.

Nem lanyhul háború

A szakértők arra is figyelmeztetnek, hogy az olajembargó tovább csökkenti az energiabiztonságot és növeli a költségeket. Ez pedig az inflációs nyomás fokozódásához és a kibontakozó gazdasági válság mélyüléséhez vezet majd. Ez pont az ellenkezője annak, mint amiben az Európai Bizottság reménykedik.

Mindeközben az is világosan látszik, hogy közel a kilencedik szankciós csomaghoz sem változott Oroszország fellépése. Hétfőn rakétatámadások miatt Ukrajna teljes területén légiriadó lépett érvénybe.