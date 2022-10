A termelési költségek drasztikus emelkedése ellenére a hazai kertészetek viszonylag kedvező időszakot tudhatnak maguk mögött. A növekvő kiadásokat be tudták építeni az átadási áraikba, ezért nagyobb veszteségek nélkül vészelték át az utóbbi hónapokat. Az előttünk álló időszak, főként a tél és a jövő évi tavasz tartogathat kellemetlen meglepetéseket a termelőknek. Ledó Ferenc, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) zöldségalosztályának vezetője lapunknak elmondta: európai viszonylatban is csökken a vásárlóerő, a lakosság igyekszik takarékoskodni. A termelési költségek emelkedése azonban nem állt meg, sőt a műtrágya és az energia az előző hónapokhoz viszonyítva is sokat drágult.

Ugyanakkor míg az idén a jelentős jövedelemkiáramlásnak köszönhetően a magyarok többsége nem fogta vissza a vásárlásait, jövőre minden bizonnyal kétszer is meggondolják, mit tegyenek a kosarukba. Ledó Ferenc szerint ezért félő, hogy az előttünk álló esztendőben a kertészetek nem tudják majd elismertetni emelkedő költségeiket a piaccal, hiszen a túl magas árat már nem fogják tolerálni a vásárlók.

A probléma másik oldala, hogy az Európa-szerte uralkodó energiaválság miatt átrendeződés vár az uniós zöldségpiacra. A nyugat-európai hajtatókertészetek zöme gázzal fűti az üvegházakat, a növények megfelelő ütemű fejlődéséhez pedig pótmegvilágítást alkalmaznak. A drasztikusan megugrott energiaárak miatt azonban sok helyen utóbbiról inkább lemondanak a termelők, így viszont később kerülnek majd piacra az ott termelt primőr zöldségek. Ledó Ferenc példaként a holland kertészeteket hozta fel, ahol már több esetben döntés született arról, hogy elhagyják a pótmegvilágítást.

– Nagyon érdekes év lesz a 2023-as, amely biztosan piaci átrendeződést hoz majd Európában. Mivel a holland kertészetek a megszokottnál később tudják majd teríteni az árut az exportpiacokon, helyüket a spanyol, illetve marokkói termékek vehetik át – mutatott rá a szakember.

Hozzátette: a spanyol és a marokkói termelők már eddig is nagyon nyomultak, a holland áru késése azonban a magyar termelőknek is problémát okozhat. Ha a megszokottnál később tudnak exportálni a hollandok, az import és a hazai áru egy időben kerülhet a piacra. A szakember attól tart, hogy emiatt május-június környékén túlkínálat alakulhat ki, ami – a magas termelési költségek ellenére – alacsonyan tartja majd a zöldségek árát.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Bors/Knap Zoltán)