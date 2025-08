Aki napelemet szeretne, erre mindenképpen figyeljen!

Folyamatos a napenergia térnyerése akár háztartási szinten is, ám az igénylések helyszíne nem mindig esik egybe a lehetőségekkel. Azaz van, ahol egyáltalán nem vagy késve, másutt pedig szinte egyből engedélyezik a bővítést, pontosabban azt, hogy a megépített napelemrendszer az országos hálózatba is képes legyen áramot be vagy visszatáplálni.

A napenergia idehaza népszerűnekmondható, a napelemek telepítő vállalkozások rendszerint tisztában vannak azzal, hol lehetséges az energiafelesleg visszatáplálása az országos hálózatba

Fotó: Nagy Gábor

Toldi Ottó, az MCC Klímapolitikai Intézet vezető kutatója lapunk megkeresésére a Miskolci Egyetem tanulmányát idézve elmondta, az egyetem friss, 2025. áprilisi felmérés szerint a napelemtelepítések nagyobb arányban fordulnak elő olyan körzetekben, ahol:

magasabb a lakosság iskolai végzettségi átlaga,

általában új, nagy alapterületű családi ingtalanok vannak, alacsony beépítettségű, családi házas övezetekben.

Ez alapján nem Budapesthez köthető a legnagyobb igény, hanem ez sokkal inkább a vidéki, újabb családi házas övezetek jellemzője. Főként Közép-Magyarországon (Budapest környéke és Pest megye) gyorsan elfogytak a támogatási keretek.

A telepítési késések főleg olyan megyékben jelentősek ahol az E.ON vagy más szolgáltató hálózatfejlesztése folyamatban van (például Baranya, Somogy, Tolna, Pest, Komárom‑Esztergom, Fejér, Vas, Zala, Győr‑Moson‑Sopron).

A több napelemrendszer befogadását lehetővé tevő hálózatbővítési munkálatok előtt-, illetve munkák elvégzése idején előfordul, hogy a szolgáltatók nem engedélyeznek új bekötést. Ekkor van az, hogy hiába van kész a rendszer, az áramszolgáltató nem engedi a hálózatra való bekötést, vagy már eleve nem is lehet új csatlakozást kezdeményezni.

– Országos szinten azonban vannak még fogadóképes, kevéssé telített térségek, úgynevezett hideg foltok – mutatott rá Toldi Ottó. A Miskolci Egyetem kutatásából kiderül, hogy különösen Szabolcs‑Szatmár-Bereg, Bács‑Kiskun, Csongrád és Somogy vármegyékben a létező hálózat pufferkapacitása még tudna fogadni nagyobb napelemes kapacitásbővítést is.

Így aki bővíteni, telepíteni szeretne, annak azt tanácsolja, forduljon a helyi áramszolgáltatóhoz az aktuális csatlakozási kérelmek feldolgozási idejével kapcsolatban. Ezen kívül kérjen előzetes hálózati helyzetfelmérést, mert a napelem-kivitelezők általában tudnak információt adni az adott környék telítettségéről.