Magyarország a napenergia világbajnoka

Egyedülálló eredményt ért el Magyarország a globális napenergia-hasznosításban. Egy friss nemzetközi jelentés szerint 2024-ben a hazai áramtermelés negyede napelemekből származott, ami a legmagasabb arány a világon.

Miénk a legnagyobb növekedés

A korábbi években is élenjáró Magyarország tavalyelőtt még a harmadik helyen állt ezen a területen. Az Ember nevű független think tank legújabb elemzése alapján hazánk jelentős előrelépést tett, megelőzve immár Chilét és Görögországot is – tájékoztatott az Energiaügyi Minisztérium. A 25 százalékos arány kiemelkedő teljesítmény, hiszen az 5 terawattóránál nagyobb termeléssel rendelkező országok között rajtunk kívül csak ez a két ország, valamint Spanyolország rendelkezik húsz százalék feletti napenergia-részaránnyal. Érdekesség, hogy a világranglista két éllovasa tíz évvel ezelőtt még csupán néhány százalékos arányt mutatott fel.

Az elmúlt öt évben Magyarország produkálta a legnagyobb arányú növekedést Európában a napenergia terén, hiszen 2019-ben még csak négy százalék volt az érték.

Hazánkban Hollandiával együtt 2024-ben több mint hetven napon keresztül a csúcstermelési időszakokban a naperőművek fedezték a belföldi áramigény több mint nyolcvan százalékát. Ez jelentős javulás a 2023-as évhez képest, amikor mindössze tíz ilyen napot regisztráltak.

Dinamikus fejlődés a megújulók terén

Magyarországon 2025 tavaszára mintegy 7800 megawatt napenergia-kapacitás épült ki, amelynek négyötöde 2020 óta áll üzemben. Az elmúlt három, egymást követő évben legalább 1200 megawattal nőtt a hazai napelemes kapacitás.

A szaktárca további adatai szerint

a hazai időjárásfüggő megújuló energiaforrásokra épülő erőművek beépített teljesítménye az idén februárban meghaladta a 8000 megawattot.

Összesen több mint 300 ezer ipari és a háztartási méretű naperőmű üzemel Magyarországon.

Egyetlen háztartási napelemes sem szenvedhet hátrányt

Ez a dinamikus növekedés azonban komoly kihívások elé állítja a rendszerüzemeltetőket. Ezért a hálózat felkészítése, felzárkóztatása érdekében 2022 őszétől betáplálási korlátozást vezettek be az új háztartási méretű naperőművekre. A kormány ugyanakkor a Jedlik Ányos energetikai program keretében a közelmúltban döntött arról is, hogy a 2024 elejét követően betáplálási korlátozással érintett napelemek kedvezményes elszámolási időszaka a zárolás feloldásától számítandó, vagyis a tulajdonosok így nem szenvednek anyagi hátrányt a zárolással nem érintettekhez képest. Az intézkedés a kiserőművek mintegy egy százalékát érinti.

A szaktárca emellett jelentős támogatást nyújt az elosztóhálózat fejlesztéséhez, valamint a vállalati energiatárolók létesítéséhez, a földhő és a biogáz-biometán hasznosításának növeléséhez a Jedlik Ányos-program keretében.

Mindezt annak fényében, hogy az Energiaügyi Minisztérium szerint a tiszta áramtermelés előnyei akkor válhatnak teljessé, ha megfelelő energiatárolási megoldásokkal egészülnek ki, és az időjárástól független megújuló energiaforrások is nagyobb teret nyernek a hazai energiatermelésben.