Rendkívüli

Orbán Viktor: Erőssé kell tennünk Magyarországot, hogy ki tudjunk maradni a háborúból – Kövesse nálunk élőben!

mezőgazdaságöntözéstraktor

Kapaszkodik felfelé a traktorpiac – súlyos milliárdokat költöttek idén is a gazdák

Rég várt, de még szerény fellendülés jellemzi idén eddig az agrárgépek és -eszközök piacát. A pályázatok annak ellenére tovább lökhetnek ezen, hogy az idénre várt precíziós kiírás forrásait átcsoportosították.

Magyar Nemzet
2025. 12. 06. 11:20
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az idei első fél évben már érezhető volt egy kis fellendülés az egy évvel korábbi eladásokhoz képest, de még így is jelentős a visszaesés a 2023. I. félévi gépforgalomhoz viszonyítva. Az első három negyedév adataiból az látszik, hogy nem tört meg élénkülés élénkülés: az Agrárközgazdasági Intézet (AKI) szerint az egyéni gazdaságok és a társas vállalkozások 163,5 milliárd forint értékben vásároltak új mezőgazdasági gépeket és eszközöket idén szeptemberig, ami 21 százalékos növekedés a 2024. I–III. negyedévihez viszonyítva. A két évvel korábbi gépeladásokhoz képest viszont még mindig 28 százalékos az elmaradás.

mezőgazdasági gépek
Élénkült a mezőgazdasági gépek – traktor, kombájn – forgalma (Fotó: Pexels)

A támogatási források rendelkezésre állásától függő új gépek értékesítése mellett az alkatrészeladás viszont az elmúlt években folyamatos emelkedést mutat. Ennek az is oka, hogy a gépek egyre bonyolultabbá válnak, az alkatrészeknél csereperiódusok vannak, egyre jelentősebb a szervizigény, a javítás pedig már a digitális beállításokat és szoftverfrissítéseket is magában foglalja. A gazdálkodók 78,2 milliárd forintot fordítottak a gépek üzemeltetéséhez, javításához szükséges alkatrészek beszerzésére idén szeptemberig, ami kilencszázalékos növekedés a 2024. január–szeptemberi időszak alkatrész-értékesítéséhez képest.

A gép- és eszközeladások 68 százaléka tíz forgalmazóhoz kötődik, közülük a három legnagyobb gépkereskedő kezében összpontosult az összes magyarországi mezőgépeladás 48 százaléka. Az első tíz forgalmazó az alkatrészek esetében még nagyobb, 84 százalékos arányban vesz részt a piaci igények kielégítésében.

A mezőgazdasági termelők az erőgépek beszerzésére 75 milliárd forintot fordítottak idén szeptember végéig, ami a mezőgazdasági gépberuházások összértékének 46 százalékát tette ki. Az erőgép-beruházásora fordított összeg 55 százaléka a traktorok, 22 százaléka pedig a gabonakombájnok beszerezésére ment el. 

A beszerzett 1326 traktor pedig 8 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbi forgalmat, 2023 azonos időszakához képest viszont 24 százalékkal esett vissza az értékesítés.

A Datahouse Kft. első forgalomba helyezési kimutatása alapján – a márkák versenyében – az éllovas

  • a John Deere, ezt követte
  • a Claas,
  • a Solis és a
  • New Holland 

a 2025. január–szeptemberi időszakban.

A gabonakombájn-piac 16 százalékkal nőtt a 2024. január–szeptember időszak értékesítéséhez képest, összesen 106 új arató-cséplő gép került a gazdaságokba 16,3 milliárd forint értékben, de 2023 azonos időszakához viszonyítva 62 százalékkal csökkent az eladott kombájnok száma, akkor 278-at értékesítettek 37,1 milliárd forintért.

A mezőgazdasági munkagéppiacon is nőtt a kereslet a vizsgált időszakban. Legnagyobb darabszámban (3038) a különböző talajművelő gépekre volt igény, melyekből 4 százalékkal nőtt az értékesítés 2025 első kilenc hónapjában az egy évvel korábbi eladásokhoz viszonyítva. A talajművelő gépeken belül a szárzúzókból, a magágykészítőkből és a tárcsás talajművelőkből vásárolták a legtöbbet a gazdálkodók. Tápanyag-kijuttató gépekből (457 darab) 32 százalékkal nőtt, a növényvédő gépekből (545 darab) 11 százalékkal csökkent az értékesítés az egy évvel korábbi eladásokhoz képest.

A vetőgépek értékesítése 29 százalékkal nőtt, idén szeptemberig 468 darab vetőgép talált gazdára 9,5 milliárd forint értékben, míg 2023 azonos időszakában 715 vetőgépet értékesítettek. 

Az öntözőgépek forgalma az egy évvel korábbi eladásokhoz képest csaknem a két és félszeresére nőtt. 

A 2025. január–szeptember időszakban 19,7 milliárd forintért értékesítettek öntözőberendezéseket, míg egy évvel korábban ez csupán 8,1 milliárd forintot ért el.



 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekUrsula von der Leyen

Egy kis vacsi

Bayer Zsolt avatarja

A helyes megfejtők között plüss Ursulákat sorsolunk ki.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.