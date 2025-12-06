Rendkívüli

Orbán Viktor: Erőssé kell tennünk Magyarországot, hogy ki tudjunk maradni a háborúból – Kövesse nálunk élőben!

gazdaságpolitikagazdaságpolitikai stratégiaSzijjártó Péter

Szijjártó Péter: a nemzetközi pénzvilág képviselői a baloldalt segítik

A nemzetközi pénzvilág képviselői a baloldalt segítik a választás előtt, azonban a magyar kormányt nem tudják eltántorítani a nemzeti gazdaságpolitikától. Így reagált a Fitch Ratings friss jelentésére Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szombaton a Facebookon.

Lengyel Gabriella
2025. 12. 06. 11:41
A nemzetközi pénzvilág a baloldalt támogatja Szijjártó Péter szerint. Fotó: ANGELA WEISS Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Szombat délelőtt a Facebookon Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter arról posztolt, hogy a nemzetközi pénzvilág a baloldalt favorizálja, mert a baloldal adót emel és megszorít. Pont úgy, ahogy a Tisza Párt akarja Magyarországon. A miniszter kiemelte: "Ezért most az történik, ami mindig szokott a választások előtt: az adóemelést és megszorításokat akaró nemzetközi pénzvilág képviselői, a „hitelminősítők leminősítenek” minket. Így akarják segíteni a baloldalt. Minket viszont nem tudnak eltántorítani a nemzeti gazdaságpolitikától: megyünk tovább az adócsökkentéssel, a családok és a munkahelyteremtés támogatásával." 

Szijjártó Péter felszólította Ukrajnát, hogy fejezze be a magyar energiabiztonság folyamatos támadását
Szijjártó Péter arra hívta fel a figyelmet, hogy a nemzetközi pénzvilág a baloldalt favorizálja/Fotó: MTI

A bejegyzés annak apropóján született, hogy pénteken este megjelent a Fitch Ratings felülvizsgálatának eredménye, amely ugyan megerősítette Magyarország államadósság-besorolását, és nem minősítette le, de stabilról negatívra módosította a gazdaság kilátásait. 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekUrsula von der Leyen

Egy kis vacsi

Bayer Zsolt avatarja

A helyes megfejtők között plüss Ursulákat sorsolunk ki.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.