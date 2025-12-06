Szijjártó Péter: a nemzetközi pénzvilág képviselői a baloldalt segítik

Szombat délelőtt a Facebookon Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter arról posztolt, hogy a nemzetközi pénzvilág a baloldalt favorizálja, mert a baloldal adót emel és megszorít. Pont úgy, ahogy a Tisza Párt akarja Magyarországon. A miniszter kiemelte: "Ezért most az történik, ami mindig szokott a választások előtt: az adóemelést és megszorításokat akaró nemzetközi pénzvilág képviselői, a „hitelminősítők leminősítenek” minket. Így akarják segíteni a baloldalt. Minket viszont nem tudnak eltántorítani a nemzeti gazdaságpolitikától: megyünk tovább az adócsökkentéssel, a családok és a munkahelyteremtés támogatásával."

Szijjártó Péter arra hívta fel a figyelmet, hogy a nemzetközi pénzvilág a baloldalt favorizálja/Fotó: MTI

A bejegyzés annak apropóján született, hogy pénteken este megjelent a Fitch Ratings felülvizsgálatának eredménye, amely ugyan megerősítette Magyarország államadósság-besorolását, és nem minősítette le, de stabilról negatívra módosította a gazdaság kilátásait.