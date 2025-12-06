A Fitch Ratings komoly döntést hozott: továbbra is befektetésre ajánlja Magyarországot

A Magyarország iránti nemzetközi bizalmat a hitelminősítők értékelése mellett a kiemelkedően eredményes kötvénykibocsátások is visszaigazolják: idén az ÁKK három devizában – euróban, dollárban és kínai renminbiben – is többszörös túljegyzés mellett hajtott végre kibocsátásokat. Ez rávilágít arra, hogy a globális kihívások ellenére a nyugati és a keleti befektetők egyaránt megbízható partnerként és találkozási pontként tekintenek hazánkra - közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium.

Befektetésre ajánlja hazánkat decemberben is a Fitch/Fotó: Europress/AFP

Az erős befektetői és piaci bizalmat a külföldi működőtőke-befektetések folyamatos beáramlása is jelzi. A nyugati mellett nő:

keleti,

keleti, kínai

dél-koreai befektetések aránya is, így a közeljövőben olyan gigaberuházások kapcsolódnak majd be a nemzetgazdaság teljesítményébe, mint a CATL, a BYD, a SEMCORP, vagy az EcoPro.

A magyar gazdaság stabil alapokon áll:

továbbra is magas a foglalkoztatottság, közel 4,7 millióan dolgoznak,

miközben a regisztrált álláskeresők száma rekordalacsony,

több mint 2 éve folyamatosan nőnek a reálbérek,

így bővül a fogyasztás és újabb rekordokat dönt a hazai turizmus.

A kormány gazdaságpolitikája, a fogyasztásösztönző intézkedéseknek köszönhetően 2 százalékponttal húzza fel a GDP-t. Ezt támogatja a december 4-én aláírt bérmegállapodás is, amelynek értelmében:

2026-ban a minimálbér 11 százalékkal 322.800 forintra,

a garantált bérminimum pedig 7 százalékkal 373.200 forintra nő.

A kormány folyamatosan azon dolgozik, hogy a lehető legnagyobb gazdasági növekedést érje el, ezt rövid távon a fogyasztásvezérelt, míg hosszú távon a beruházásvezérelt növekedésre alapozza.

A hosszú távon fenntartható növekedés elérése érdekében a kormány a Demján Sándor Program keretében több mint 1.400 milliárd forintnyi forrással támogatja a hazai kkv-k beruházásait, ezáltal méretugrásukat és termelékenységük növelését.

A kormány azonban itt nem áll meg: bevezette a fix 3%-os kkv hitelt, megduplázta a Demján Sándor Tőkeprogram keretében egy vállalkozásba befektethető tőke maximális összegét, elindította az 1+1 Program második ütemét, valamint megvalósítja a 150 új gyár programot. A kormány mindezek mellett egy 11 pontból álló 80-90 milliárd forintos adócsökkentési programot hajt végre, amely jelentősen csökkenti 230-240 ezer vállalkozás adó- és adminisztrációs terheit.