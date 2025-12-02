Fergeteges formában a forint: megerősödve várja az amerikai–orosz tárgyalásokat a magyar fizetőeszköz

Fokozott figyelem övezi a keddi napot a forint piacán, miután Steve Witkoff amerikai különmegbízott ismét Moszkvába látogat, hogy Vlagyimir Putyinnal egyeztessen az ukrajnai konfliktus lezárásának lehetőségeiről. A találkozó kimenetele nemcsak a globális geopolitikai helyzetet, hanem a tőke- és devizapiacok hangulatát is alapvetően meghatározhatja. A befektetők körében tapasztalható bizakodást erősíti, hogy a kiszivárgott hírek szerint az álláspontok közelednek egymáshoz: az orosz elnök a közelmúltban úgy nyilatkozott, hogy az amerikai béketerv alapját képezheti a tűzszünetnek, és az átdolgozott javaslattal kapcsolatban már Volodimir Zelenszkij is óvatos optimizmusának adott hangot, ismertette a Világgazdaság.

Stabil, ugrásra kész lábakon áll a forint. Fotó: Világgazdaság/Vémi Zoltán

Különösen jelentős események következnek a forint szempontjából

A forint számára különösen fontos a találkozó, mivel a hazai deviza egyrészt nagyon erős szintek mellett várja a fejleményeket, mely szintek mentén már egy kisebb küllőbe akadó faág is okozhat nagy galibákat, másrészt a forint árfolyama rendre nagyon élesen és gyorsan reagál, ha a nagy devizák keresztjében változás áll be, a mai tárgyalás pedig könnyedén megbillentheti az euró–dollárt, mely az idén eddig egyértelműen a közös európai fizetőeszköz felé billent.

Mindezek mellett azt sem szabad elfelejteni, hogy a forint számára a geopolitikai feszültségek csökkenése már magában is hatalmas lökést adhatna: a szomszédban zajló háború lezárása felé tett lépések csökkentenék a hazánkba irányuló, külföldi befektetésekkel kapcsolatos esetleges félelmeket, ami vevői túlsúlyt eredményezhetne a forint piacán, és még tovább tolhatná a devizánk szekerét mindkét fontos, nagy valuta ellenében. Az ukrajnai béke ugyanakkor nemcsak a forint számára, de a magyar tőzsdének is hatalmas lendületet kölcsönözhetne – erről az Arbitrázs legutóbbi adásában sok szó esett.

Hatalmas formában a forint, de a Fitch értékelése még várat magára

A forint lendülete az idén nem kerülte már el a nemzetközi elemzőházak figyelmét sem, az ING például egy friss jegyzetében is kiemelten kezeli a hazai deviza kilátásait és potenciálját. A szakértők emlékeztetnek, a Moody’s nagy amerikai hitelminősítő múlt pénteken változatlanul hagyta hazánk adósbesorolását, továbbra is a befektetésre ajánlott zónában hagyva ezzel a mutatót – a kilátások azonban továbbra is negatívak a magyar hitelminősítés kapcsán. A piacot ugyanakkor egyértelműen nem az utóbbi tényező mozgatta meg, a befektetők abba kapaszkodtak bele, hogy a minősítés nem változott, és a döntéskori 382 környékéről 380-ig tolták az eurókeresztet kedd reggelre.