forint lendületháborúalapfigyelem

Fergeteges formában a forint: megerősödve várja az amerikai–orosz tárgyalásokat a magyar fizetőeszköz

Kiemelkedő formában, a lélektani határok kedvező oldalán várja a magyar fizetőeszköz az euróval és a dollárral szemben az amerikai–orosz béketárgyalások fejleményeit. Amennyiben az egyeztetések pozitív eredménnyel zárulnak, az újabb lendületet adhat a forintnak, amely idén már eddig is kiválóan teljesített. A Moody’s múlt pénteki döntése megteremtette az alapot a további erősödéshez, a befektetők figyelme most a Fitch közelgő értékelésére és a moszkvai diplomáciai nagyüzemre irányul.

2025. 12. 02. 10:42
forint, euró, árfolyam, forint árfolyam
Illusztráció Fotó: Vémi Zoltán
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Fokozott figyelem övezi a keddi napot a forint piacán, miután Steve Witkoff amerikai különmegbízott ismét Moszkvába látogat, hogy Vlagyimir Putyinnal egyeztessen az ukrajnai konfliktus lezárásának lehetőségeiről. A találkozó kimenetele nemcsak a globális geopolitikai helyzetet, hanem a tőke- és devizapiacok hangulatát is alapvetően meghatározhatja. A befektetők körében tapasztalható bizakodást erősíti, hogy a kiszivárgott hírek szerint az álláspontok közelednek egymáshoz: az orosz elnök a közelmúltban úgy nyilatkozott, hogy az amerikai béketerv alapját képezheti a tűzszünetnek, és az átdolgozott javaslattal kapcsolatban már Volodimir Zelenszkij is óvatos optimizmusának adott hangot, ismertette a Világgazdaság.

Stabil, ugrásra kész lábakon áll a forint. Fotó: Világgazdaság / Vémi Zoltán
Stabil, ugrásra kész lábakon áll a forint. Fotó: Világgazdaság/Vémi Zoltán

Különösen jelentős események következnek a forint szempontjából

A forint számára különösen fontos a találkozó, mivel a hazai deviza egyrészt nagyon erős szintek mellett várja a fejleményeket, mely szintek mentén már egy kisebb küllőbe akadó faág is okozhat nagy galibákat, másrészt a forint árfolyama rendre nagyon élesen és gyorsan reagál, ha a nagy devizák keresztjében változás áll be, a mai tárgyalás pedig könnyedén megbillentheti az euró–dollárt, mely az idén eddig egyértelműen a közös európai fizetőeszköz felé billent.

Mindezek mellett azt sem szabad elfelejteni, hogy a forint számára a geopolitikai feszültségek csökkenése már magában is hatalmas lökést adhatna: a szomszédban zajló háború lezárása felé tett lépések csökkentenék a hazánkba irányuló, külföldi befektetésekkel kapcsolatos esetleges félelmeket, ami vevői túlsúlyt eredményezhetne a forint piacán, és még tovább tolhatná a devizánk szekerét mindkét fontos, nagy valuta ellenében. Az ukrajnai béke ugyanakkor nemcsak a forint számára, de a magyar tőzsdének is hatalmas lendületet kölcsönözhetne – erről az Arbitrázs legutóbbi adásában sok szó esett.

Hatalmas formában a forint, de a Fitch értékelése még várat magára

A forint lendülete az idén nem kerülte már el a nemzetközi elemzőházak figyelmét sem, az ING például egy friss jegyzetében is kiemelten kezeli a hazai deviza kilátásait és potenciálját. A szakértők emlékeztetnek, a Moody’s nagy amerikai hitelminősítő múlt pénteken változatlanul hagyta hazánk adósbesorolását, továbbra is a befektetésre ajánlott zónában hagyva ezzel a mutatót – a kilátások azonban továbbra is negatívak a magyar hitelminősítés kapcsán. A piacot ugyanakkor egyértelműen nem az utóbbi tényező mozgatta meg, a befektetők abba kapaszkodtak bele, hogy a minősítés nem változott, és a döntéskori 382 környékéről 380-ig tolták az eurókeresztet kedd reggelre.


A hazai deviza ugyan ezt az akadályt már szépen vette, a keddi Vitkoff–Putyin-találkozón túl a pénteki Fitch-felülvizsgálatra is kénytelen nagy figyelmet fordítani a piac, főleg, hogy a Fitchnél még stabil kilátások vannak a magyar adósbesoroláshoz rendelve, ez pedig sokak szerint veszélybe kerülhetett azzal, hogy a kormány az elmúlt hetekben megnövelte a hiánycélt. A szakértők szerint nagy kérdés, hogy amennyiben a Fitch megvágja a magyar kilátásokat – ami a szakértők szerint egyáltalán nem lenne váratlan –, akkor a piac melyik végén fogja majd meg a magyar devizát: 

  • a Moody’s változatlan,
  • vagy a Fitch esetlegesen romló kilátásai mentén?
    Az ING jegyzete ugyanakkor hozzáteszi, a Fitch vágását már valamilyen szinten be is árazhatta a piac, hiszen a makrogazdasági fejlemények ennek adnak nagyobb sanszot a tartással szemben, így egy esetleges geopolitikai előrelépésnek igazán jelentős pozitív hatása is lehetne az árfolyamra.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Vémi Zoltán)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelektranszilvanizmus

Fejezetek a „Bűnnek nincs színe” című balos népszínműből

Bayer Zsolt avatarja

Szóval gond és baj ez az erdélyiség, hát még az erdélyi magyarság.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.