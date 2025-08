Fix 3 százalék: elindult az Otthon start honlapja!

Ahogy a kormány ígérte, szombat reggel élesedett az Otthon start honlapja a kormányzati portálon. Itt minden hasznos információ megtalálható arról az otthonteremtési támoatásról, amelyre a rendszerváltás óta nem volt példa. A fix 3 százalékos kamatú, akár 25 éves futamidejű, 10 százalékos önerővel elérhető állami lakáshitel lényegében soha nem látott lehetőséget nyit mindazok előtt, akik szeretnék megvásárolni az első lakásukat. Találóan úgy lehet fogalmazni, hogy egy havi albérleti díj

összegéért saját ingatlanhoz lehet jutni. A kedvezményesen felvehető összeg 50 millió forint.

A honlap átlátható tájékoztatást ad arról, hogy az Otthon start miért jó választás. Ez esetben ugye nem feltétel a házasság, sem a gyermekválalás sem. A szeptember 1-játől elérhetőő hitel új és használt ingatlanhoz is felvehető, de akár építésre is költhető.

Ami pedig igazán fontos:

Egy 50 millió forintos hitelnél ma akár 385 000 forintot kellene havonta törleszteni, a fix 3 százalékos programmal ez mindössze 237 000 forint. Ez havonta közel 150 000 forint megtakarítást jelent. Ez 25 év alatt több mint 44 millió forint különbség, ami hatalmas összeg.

A honlapon azt is el lehet olvasni, hogy kik vehetnek részt a programban, mire lehet pontosan költeni az összeget, mit kell tudni a kamatról és minden egyéb kérdésre is választ lehet találni. A portálon ráadásul videók is megtalálhatók, amelyek még könnyebbé teszik a tájékozódást.