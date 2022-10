Mediaworks Tehetséggondozó program: már összeáll a csapat

Egyre csak érkeznek a jelentkezések a Mediaworks Hungary Zrt. által életre hívott ösztöndíjas újságírói képzésére az ifjú tehetségektől. Magyarország egyik vezető médiavállalatának tehetséggondozó programjának célja, hogy média világa iránt érdeklődő fiatalok megismerjék és megtanulják a szakma fortélyait, kipróbálják magukat e területen, nem utolsósorban pedig már mentoráltként is lehetőséget kapjanak arra, hogy írásaik a politika, a sport vagy akár a kultúra területén megjelenhessenek. Az induló Mediaworks Tehetséggondozó program már most sikeresnek nevezhető, hiszen a jelentkezők biztatóan nagy száma alapján biztosra vehető, hogy a cég elindítja a képzés második ösztöndíjas kurzusát. A program illetékesei a nagy érdeklődésre való tekintettel ugyanakkor azt a döntést is meghozták, hogy a jelentkezési határidőt október 30-ig meghosszabbítják.

A Mediaworks által tavaly indított gyakorlatorientált programra bárki jelentkezhet, akit érdekel a média, de még nincs szerkesztőségi gyakorlata, publikációs rutinja, és azokat is várjuk, akik az egyetemeken kommunikációs képzésben már részesültek. A tehetséggondozó képzés célja, hogy döntően a belpolitikai érzékenységű fiatalok érdeklődését felkeltsük, lehetőséget teremtve a rovatok és a platformok szerinti specifikációra is: a külpolitika, a gazdaság, a kultúra és a sport területére is szakosítva a fiatal tehetségeket.

Az ösztöndíjas tehetséggondozó képzés egyik legnagyobb vonzereje abban rejlik, hogy a programban részt vevő hallgatók már mentoráltként is lehetőséget kapnak arra, hogy írásaik a politika, a sport vagy akár a kultúra területén megjelenhessenek, azaz, az elméleti képzés mellett nagy a hangsúly a gyakorlatorientált oktatáson is.

A siker garantált, a legutóbbi, pár hónapja lezárult kurzuson végzett mentorált növendékek legtöbbje ugyanis azóta már a kollégánk: rájuk a Magyar Nemzet, az Origó, a Világgazdaság, a Nemzeti Sport és Mediaworks központi online szerkesztőség is örömmel számot tartott.

Jelentkezési feltételek a Mediaworks Tehetséggondozó programba: Már folyamatban lévő, a diploma megszerzéséhez közeledő egyetemi képzés vagy egyetemi diploma.

Önéletrajz.

A haladó szintű tehetséggondozásra jelentkezőktől publikációs lista, az alapszintre jelentkezőktől egy maximum 3000 karakteres, aktuális belpolitikai témában születő véleménycikk.

Motivációs levél, amelyben szerepel egy maximum kétperces motivációs videó. Ebben a mentorprogramba való jelentkezés okát kell ismertetnie a jelentkezőnek. A videóanyagot egy zárt YouTube-csatornára kell feltölteni. (A zárt Youtube-csatornára feltöltött anyagot te kezeled, azt nem veszik át adatkezelésre, hanem csak a döntést előkészítő háttéranyagnak tekintik. A felvételi eljárás végén a videódat természetesen te magad bármikor törölheted.)

A magas szintű nyelvismeret előnyt jelent a programban a mentoráltaknak. A válogatás két körben történik: a beküldött írásos anyagok alapján a kiválasztottaknak még egy írásos felvételi teszten és egy felvételi interjún is részt kell venniük. Csak ezek után kaphatják meg az ifjú tehetségek az ajánlatot a szerződés aláírására.

Ne maradj le, jelentkezz most!

Mailcímünk, ahová a jelentkezésedet küldheted, s amelyen keresztül kérdéseket is feltehetsz: [email protected]