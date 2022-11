„Az ember szemébe mézes-mázas, majd a következő pillanatban hátba szúrja!”

Ez becsületbeli ügy, nekem tiszta a lelkiismeretem

– nyilatkozta a Mandinernek Kárász Róbert műsorvezető, szerinte Baranyi Krisztina igenis tudott a botrányos műsor előtt arról, ki fogja kérdezni őt. Az ügy akkor robbant ki, amikor egy héttel ezelőtt Baranyi Krisztina, Ferencváros polgármestere nem volt hajlandó válaszolni a kérdezőnek hívott Szalai Szilárd, a Pesti Srácok újságírójának kérdéseire a Szigorlat című műsor múlt pénteki adásában. Akkor ezt mondta: „Kicsit kellemetlen helyzetbe hoztak engem, ugye én régóta hangoztatom, hogy propagandamédiának, ócska fizetett propagandistáknak soha nem nyilatkozom, úgyhogy most sem fogom ezt megtenni. Nem tudtam, hogy ön itt lesz, és ha tudom, akkor nem jövök el.”

A Mandiner emlékeztetett: Az elmúlt héten több vita lezajlott, számos vélemény elhangzott a példátlan esettel kapcsolatban, ennek során felmerült az is, vajon Baranyi tényleg a stúdióban szembesült-e azzal, hogy Szalai áll majd vele szemben. A kerületvezető ugyebár állította, hogy igen. Ugyanakkor az ATV műsorvezetője, Kárász Róbert cáfolta Baranyi Krisztinát. A csatorna részéről a műsorban kérdező Kárász egy Facebook-hozzászólásban megemlítette:

a ferencvárosi polgármester az ominózus adás előtt találkozott a PestiSrácok.hu újságírójával.

Ezután a polgármester a 24.hu-nak úgy reagált: Kárász Róbert hazudik, az „ATV műsorvezetője pontosan úgy csúsztat és torzít, mint a szennymédia propagandistái”. Az ATV pedig a portál kérdésére úgy válaszolt: „Kárász Róbert az ATV engedélye nélkül kommentált a Facebookon, és mivel a leírtak nem tükrözték a valóságot, a csatorna arra kérte, hogy törölje a megjegyzését.”

A Mandiner szerint a helyzetet bonyolítja, hogy az ATV vezérigazgatója, Németh S. Szilárd egy hétfőn megjelent interjúban még azt állította, Baranyinak is meg lett volna a lehetősége, hogy jelezze, nem kíván a Pesti Srácok újságírójával egy műsorban szerepelni. Úgy fogalmazott:

Ha eddig bárki jelezte, hogy nem hajlandó valakivel egy stúdióban lenni, a kollégák általában figyelembe vették. Ez a lehetőség itt is adott volt.

Ezután a Mandiner felkereste a jelenleg a felmondási idejét töltő Kárász Róbertet, aki kifejtette:

„Az én lelkiismeretem ezerszázalékosan tiszta! A mai napig ott cseng a fülemben, ahogy Baranyi utólag szóvá teszi a futólagos találkozást és felismerést a Pesti Srácok kérdezőjével! Sajnos gellert kapott ez az ügy. Az egész már nem arról szól, hogy a polgármester miért nem válaszolt az ominózus műsorban, illetve hogy ki újságíró vagy ki propagandista.” A műsorvezető elismerte, nem kért engedélyt a csatornától arra, hogy reagáljon Fürjes Balázs államtitkár posztja alatt az ott folyó vitára, de számtalanszor hozzászólást írt már a közösségi médiában, nem gondolta, hogy ez szükséges. Ráadásul most egy kommentháború tisztázása végett írta oda az „aznap reggeli pillanatot”. A Mandinernek elmondta azt is, hogy ezek után az ATV részéről jelezték, hogy a komment miatt keresse meg, hívja fel Baranyit, tisztázza vele a helyzetet.

Felhívtam! Hosszan beszéltünk, higgadtan. Ő tartotta magát ahhoz, hogy nem úgy emlékszik, ahogy én, vagyis nem értettünk egyet. De a telefonbeszélgetés során nem mondott semmilyen dehonesztálót vagy sértőt, durvát, pláne nem olyan szitkokat, amiket fél órával később nyilvánosan a fejemre szórt– magyarázta Kárász. – Sőt, most már egyenesen hazugnak állít be. Mindezt tetézi, hogy ezzel párhuzamosan adta ki azt a bizonyos közleményt az ATV arról, hogy lényegében nem tudják megerősíteni a kommentem tartalmát.

Kárász Róbert mindezek után aláhúzta: Ez számomra immár becsületbeli ügy. Ezért jeleztem a csatorna vezetésének, hogy a maradék két hetet már nem viszem végig, többet ott nem vezetek műsort. A bizalom megbicsaklott, én azonban tartom magam az igazamhoz. Hat és fél évet dolgoztam az ATV-nél, sok ellenzéki politikussal beszéltem, furcsa, hogy pont most akarnak meghazudtolni. Ezt nem hagyhatom annyiban.” Kitért arra is, azt tartja különösen problémásnak, hogy egy polgármester így viselkedik. „Az ember szemébe mézes-mázas, majd a következő pillanatban hátba szúrja!” Kárász Róbert a Mandinernek hozzátette: ezt a fejezetet lezártnak tekinti, most a jövőre kíván koncentrálni, előre tekint.

Borítókép: Baranyi Krisztina a ferencvárosi közgyűlésben (Fotó: Havran Zoltán/Magyar Nemzet)