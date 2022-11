Marco Rossi a Budavári Palota Szent István termének a 100 324. látogatója

A magyar labdarúgó-válogatott népszerű szövetségi kapitánya, Marco Rossi is ellátogatott a Szent István-terembe. Továbbra is töretlen az érdeklődés a Budavári Palota elsőként újjáépített helyisége, a Szent István-terem és a hozzá tartozó kiállítás iránt, már több mint 100 ezren nézték meg – olvasható a Nemzeti Hauszmann Program Facebook-oldalán közzétett bejegyzésben. Mint írták, a magyar csapat kapitánya volt a 100 324. látogató.

– A II. világháborúban elpusztult történelmi helyiség a Nemzeti Hauszmann Program részeként, az eredeti tervek alapján született újjá

– hangsúlyozták.

Továbbá kitértek arra is, hogy az olasz labdarúgó, edző és kapitány korábban már többször ellátogatott a budai Várba, de csak most látta először az újjászületett Szent István-termet, amelyet lenyűgözőnek talált. A beszámoló szerint Rossi úgy vélte, feleségének is tetszene az aprólékosan megmunkált Zsolnay-kandalló, az olasz mesterek függönyei vagy az egyedülálló parketta látványa. Jelezték, hogy a látogatást emléklap örökítette meg, amelyet Madaras Bence, a Várkapitányság vezérigazgatója adott át a szövetségi kapitánynak.

– A mester azt is elárulta, hogy először a feleségével járt a Budavári Palotanegyedben és jóleső érzés tölti el, amikor meglátja a Puskás Aréna körvonalait a Várból

– olvasható.

Borítókép: Marco Rossi a Szent István-teremben (Fotó: Facebook)