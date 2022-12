Aki teheti, intézze el ügyeit az ünnepek előtt

Aki teheti, az előre tervezhető ügyeit még december 21-ig intézze el a kormányablakokban és kormányhivatali ügyfélszolgálatokon! December 22. és január 6. között ugyanis igazgatási szünet lesz, ebben az időszakban a legtöbb hivatali ügyfélszolgálat zárva tart.

„A halaszthatatlan közfeladatokat és hatósági teendőket ellátják a kormányhivatalok, valamint országszerte 60 kijelölt kormányablak és a Központi Okmányiroda is korlátozott nyitvatartással fogadja az ügyfeleket a szünet alatt” – írta a ma kiadott közleményében a Miniszterelnökség.

Ahogyan arról lapunk is beszámolt, a kormány – energetikai szempontokat is figyelembe véve – igazgatási szünetet hirdetett az ünnepek idejére. Ez érinti a kormányablakokat és a kormányhivatali ügyintéző helyeket is. „A háború és az elhibázott brüsszeli szankciók okozta energiaár-emelkedés miatt az állami szerveknél is a gázfelhasználás csökkentése vált szükségessé” – fogalmaz ezzel kapcsolatban a Miniszterelnökség.

„A szünetben is felkereshető kormányablakok korlátozott nyitvatartása országosan egységes lesz:

december 22-én csütörtöki ügyfélfogadási rend szerint működnek, majd karácsony után, hétfőtől csütörtökig 8 és 16 óra között lesz lehetőség az ügyintézésre. Az érintett pénteki napokon (december 23-án, 30-án és január 6-án) minden kormányablak és okmányiroda zárva tart.

A nyitva tartó kormányablakokról a Kormányablak.hu weboldalon oldalon lehet tájékozódni – jelezték a kommünikében.

„Az egyéb kormányhivatali ügyfélszolgálatok közül a legtöbb zárva lesz az igazgatási szünet teljes ideje alatt. A földhivatalokban még január 9-én is szünetel a félfogadás, ugyanis ekkor dolgozzák fel az addig postán vagy elektronikusan beérkezett kérelmeket” – tették hozzá.

Borítókép: Illusztráció, kormányablak (Fotó: MTI/Balázs Attila)