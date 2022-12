Egyre inkább a szervezett bűnözés jelei mutatkoznak a határokon

A biztonsági helyzet romlott, a határokon a migrációs nyomás jelentősen fokozódott, egyre inkább a szervezett bűnözés jeleit mutató mozgásokkal találkozni – tájékoztatott Bakondi György a közmédiában, hangsúlyozva: a helyzet európai szintű, világos politikai állásfoglalást, majd ezt követően jogi szabályozást igényel. A miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója rámutatott:

a balkáni útvonalon egyes politikai körök konzekvensen menekültekről beszélnek, holott azok, akik géppisztolyokkal randalíroznak szerbiai városokban, rálőnek a magyar határrendészekre, csoportosan, erőszakosan lépnek föl, semmikép nem felelhetnek meg a menekültté nyilvánítás követelményeinek.

Szavai szerint mindennapos, hogy a határon szolgálatot teljesítő járőröket támadás éri. – Múlt héten több eset is előfordult, ezek egyikénél kövekkel, husángokkal dobálták meg a járőrt, aki figyelmeztető lövést adott le, erre válaszul a kerítéstől eltávolodó migránsok is a levegőbe lőttek. A határtérségben egyre gyakoribb, hogy lövések hangjai hallatszanak szerb területről – magyarázta. A belbiztonsági főtanácsadó kiemelte azt is: az ilyen esetekben bűnözők által szervezett, illegális, tömeges, erőszakos mozgásról van szó. Ha el is fogják őket, állampolgárságukat, személyes adataikat csak bemondás alapján lehet rögzíteni. Nem véletlenül tisztázatlan a személyazonosságuk, ezzel a visszaküldésüket igyekeznek megakadályozni – mutatott rá.

Azok között pedig, akik bejutnak és menekültstátust kapnak, elenyésző százalékban vannak, akik a mindennapokban dolgoznak, s a befogadó országok nyelvét megtanulják. Helyette saját korábbi életvitelüket folytatják

– fűzte hozzá.