Hallgat a dollárbaloldal a konzultációjáról

Nagy a csend a Márki-Zay Péter által indított „civil nemzeti konzultáció” körül, miután a mai napig nem tudni, hogy eddig hányan töltötték ki az online kérdőívet, amit az országgyűlési választási kampányban csaknem kétmilliárd forintnyi amerikai támogatásban részesült Mindenki Magyarországa Mozgalom finanszíroz.

Korábban a Mandiner írta meg, hogy a Márki-Zay konzultációját kitöltők adatai Cserép János, a legutóbbi választáson az esztergomi ellenzéki polgármesterjelölt cégéhez is kerülhetnek, ami szerepel is az adatvédelmi tájékoztatóban. Cserép 2019-ben a baloldali pártok közös polgármesterjelöltje volt Esztergomban, de csúfos vereséget szenvedett Hernádi Ádám fideszes jelölttel szemben.

Megjegyzendő, hogy a portál cikkének nyilvánosságra kerülését követően az MMM adatvédelmi nyilatkozatából eltűnt a Pilar Internet Consulting Kft., helyette a mozgalom budapesti székhelyét, illetve egy bizonyos Konkoly Dánielt adnak meg.

Eközben Márki-Zay a kormány által indított nemzeti konzultációt, ami a brüsszeli szankciók gazdaságot érintő hatásairól szólt, folyamatosan támadta, és azt a baloldali narratívát hangoztatta, hogy Orbán Viktor miniszterelnök is megszavazta a szankciókat. Ezzel szemben azonban éppen a magyar kormányfő volt az, aki az első pillanattól kezdve ellenezte az energiaszankciók bevezetését, és kiharcolta, hogy Magyarország mentességet kapjon az olajkereskedelmet érintő korlátozások alól. Ismert: Márki-Zay Péter a Magyar Hang augusztusi, Gulyáságyú című műsorában maga vallotta be, hogy a Korányi Dávid által vezetett, amerikai Action for Democracy alapítványtól támogatást kaptak.

Az ügyben azóta pénzmosás és sikkasztás gyanúja miatt a rendőrség is nyomoz, az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottsága pedig titkosszolgálati vizsgálatot is kezdeményezett. Márki-Zay Péter ennek ellenére azóta is büszkén beszél a támogatásról.

A baloldali ellenkonzultációk krónikájához tartozik, hogy tegnap lezárult egy másik kezdeményezés, az LMP zöldkonzultációja. Kanász-Nagy Máté, a párt országgyűlési képviselője a sajtótájékoztatóján elárulta: a csaknem tízezer válaszadó jelentős többsége egyetértett a kérdőívben megfogalmazott javaslatokkal.