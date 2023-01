Álmatlanság és stressz igen, de fagy nem érkezik keddre

Délnyugaton többfelé várható eső ma éjjel, míg a Dél-Alföldön ködös időjárásra számíthatunk, az északi régiókban pedig erős széllökések fordulhatnak elő.

Hazánk délnyugati felén vastagabb, zártabb lesz a felhőzet, arrafelé több helyen várható eső, míg ettől északkeletre továbbra is fátyolfelhős lesz az ég. Elsősorban a Dél-Alföldön helyenként köd képződhet. Az északi, északkeleti szél a legtöbb helyen veszít erejéből, de az Alpokalján, az Északi-középhegység és Észak-Alföld egyes részein továbbra is előfordulhatnak élénk széllökések.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire -2 és +5 fok között várható, de a fagyzugokban ennél hidegebb is lehet.

Holnap reggeltől ismét hazánk délnyugati felén lesz vastagabb a felhőzet, míg északkelet felé haladva kevesebb felhőre és egyre több napsütésre számíthatunk. A délutáni órákra a felhősebb tájakon is szakadozottabbá válik a felhőzet. Délnyugaton kezdetben több helyütt lehet gyenge eső, majd délutántól csökken a csapadékhajlam. Az északi, északkeleti szél főként az Alpokalja térségben, illetve a Bodrogközben élénkülhet meg. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 7 és 11 fok között valószínű, de a tartósan felhős részeken ennél hidegebb lesz – olvasható a Met.hu előrejelzésében.

Most a melegfront okozhat stresszt

Kettős fronthatás terheli szervezetünket. A melegfrontra érzékenyekre gyakorol kifejezettebb stresszt az időjárás.

Sokaknál jelentkezhet fejfájás, fáradtságérzet, álmatlanság, csökkenhet a teljesítőképességük.

A szív- és érrendszeri betegeknél gyorsabbá válhat a szívműködés, emelkedhet a vérnyomás, emiatt is nőhet a vérzésre való hajlam (agyvérzés) és gyakoribbá válhatnak az embóliák, vérrögös elzáródások (szívinfarktus). A megfigyelések szerint a hidegfrontra érzékenyeknél a görcsös panaszok fokozódnak, egyre erősödő fejfájás alakulhat ki, valamint a stroke kialakulásának kockázata is fokozottabb lehet. Az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, és a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek – tájékoztatott a Köpönyeg.hu.