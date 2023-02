– Szlovénia törekvése az, hogy szomszédaival a legjobb kapcsolatot építse ki, ebben Magyarország a legaktívabb partnerország – hangsúlyozta Marjan Šarec szlovén védelmi miniszter Szalay-Bobrovniczky Kristóf magyar honvédelmi miniszterrel tartott közös sajtótájékoztatóján Budapesten.

A szlovén védelmi miniszter kiemelte: sikeres tárgyaláson vannak túl magyar kollégájával, többek között arról egyeztettek, hogyan erősíthetnék még tovább az eddig is kitűnő együttműködést mind védelmi, mind katonai területen. Kiemelte: továbbra is nagy hangsúlyt fektetnek a közös képzések területén végzett munkába, a pilótaképzésbe és hadgyakorlatokba, valamint a különleges műveleti területen és a katonai logisztika területén végzett feladatokba. A tárgyalás során megvitatták a Nyugat-Balkán helyzetét és a migrációt is. A védelmi miniszter jelezte: Szlovénia továbbra is elkötelezett abban, hogy segítséget nyújt ezen a területen is.

Marjan Šarec a szomszédban dúló háború kapcsán úgy fogalmazott: az orosz agressziót elítélik, és támogatják Ukrajna szuverenitását, amelyhez humanitárius és anyagi segítséget is nyújtottak. Hozzátette:

jó a magyar védelmi stratégia, a magyar példát követve Szlovénia is növelni fogja védelmi kiadásait.

A Magyar Nemzet kérdésére, hogy mivel az olasz légierő mellett évek óta a magyar Gripenek látják el Szlovénia légtérvédelmét, ezzel kapcsolatban várható-e újabb szoros együttműködés, akár a honvédelem vagy a hadiipar, beszerzések terén, a miniszter kifejtette: a már meglévő együttműködési lehetőségek mellett a high-tech területén további fejlesztések várhatók, többek között a drónokkal szembeni védekezés kapcsán korszerűsítések.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter a sajtótájékoztatón kifejtette: nagyon fontos, hogy a szomszédos országok őszinte, nyílt párbeszédben legyenek egymással, ezért is fogadta immár harmadik szomszédos országként Szlovénia védelmi miniszterét, Ausztria és Szlovákia után. A magyar honvédelmi miniszter kiemelte: Szlovénia és Magyarország is egyetért abban, hogy a Nyugat-Balkán stabilitása nélkül nincs biztonság. Szalay-Bobrovniczky Kristóf elmondta, hogy Magyarország évek óta részt vesz Szlovénia légvterének ellenőrzésében. A tárgalás során érintették az ukrajnai háborút. A miniszter hangsúlyozta:

el kell kerülni, hogy hazánk belesodródjon ebbe a háborúba.

Arra a kérdésünkre, hogy milyen további hadiipari fejlesztéseket vezetnek be, a miniszter elmondta: Magyarország 2016 óta folyamatosan fejleszti hadi erejét. A szovjet technológia cseréje mellett Magyarországon történik ezeknek az eszközöknek a továbbfejlesztése is. Ehhez sikerült stratégia partnerként a Rheinmetallt megnyerni, amely hazánkkal közösen fektet be az ország több pontján a védelemipari kapacitásokba. Tegnap itt jár az említett hadipari és járműipari vállalat vezérigazgatója, aki Orbán Viktor miniszterelnökkel is tárgyalt. Ezzel kapcsolatban a honvédelmi miniszter elmondta, hogy többek között megtekintették a Zalaegerszeg melletti üzemben a páncélozott járművek gyártását, valamint a várpalotai lőszergyár megépítésének körülményeit, és kijelölték ennek a stratégiai együttműködésnek a további irányait is.

Borítókép: Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter fogadta Marjan Šarec szlovén védelmi minisztert (Fotó: Teknős Miklós)