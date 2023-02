Karácsony az ország ellenségeivel szövetkezik

Karácsony Gergely ismét Magyarország ellenségeivel szövetkezik: a főpolgármester részt vesz azon a Cities for the rule of law (Városok a jogállamiságért) elnevezésű konferencián kedden Brüsszelben, amelyen ott lesz több, korábban hazánkat támadó európai politikus. A meghívó szerint a konferencián arról beszélnek majd, hogy az európai városok és régiók hogyan tudnak kulcsszerepet vállalni az alapvető jogok, a demokrácia és a jogállamiság értékeinek védelmében. Mint írják, még inkább azért, mert a demokráciadeficiteknek, amint azt néhány közelmúltbeli példa is mutatja, súlyos következményei vannak a fent említett értékek működésére nézve.

Az eseményen többek között felszólal Gwendoline Delbos-Corfield. Még szeptemberben az Európai Parlament (EP) elfogadta a francia zöldpárti EP-képviselő által jegyzett jelentést, amely szerint fennáll annak a veszélye, hogy Magyarország súlyosan és rendszerszerűen megsérti az Európai Unió alapját képező európai értékeket. Felszólal emellett Juan Fernando López Aguilar, a LIBE-bizottság szocialista elnöke is.