Családi programok a budavári Palotanegyedben március 15-én

Ingyenes családi programokkal, köztük kiállítással, vetítéssel, múzeumpedagógiai foglalkozással és interaktív játékokkal várják a látogatókat március 15-én a budavári Palotanegyedben. A szervezők MTI-hez eljuttatott közleménye szerint a szabadtéri kiállítás, rajzfilmvetítés, megelevenedő történelem, kézműves-foglalkozások és interaktív gyerekjátékok, fegyverbemutató és lovas huszárok, valamint a huszárzenekar fúvósai várják a családokat a nemzeti ünnepen a megújuló budavári palota több helyszínén.

Mint írják, a Várkert Bazár, a csikós udvar és a lovarda is helyet ad március 15-én a programoknak, amelyek egész napos élményt kínálnak a látogatóknak. A közlemény kitér rá, hogy a Várkert Bazárban a programok a Petőfi 200 emlékév szellemében a János vitéz köré épülnek. Szabadtéri kiállításként láthatók, Gyere ki a partra címmel, a Kisképző diákjainak válogatott vizuális alkotásai, amelyek a János vitéz elbeszélő költeményének részleteit mutatják be a mai fiatalok szemszögéből. Emellett a kiállításhoz múzeumpedagógiai foglalkozás is kapcsolódik: a Verseljünk képekben – Újra itt van János vitéz című eseményen a 9–12 éves korosztály számára nyílik lehetőség, hogy átélje a költészet fantáziavilágának képekbe való átültetését, és megismerkedjen többféle kollázs-, rajz- és festési technikával.

– Aki még több János vitéz élményt szeretne, annak lehetősége lesz megnézni Jankovics Marcell rajzfilmklasszikusát is

– áll a közleményben. Mint kiemelik, a kalandos tündérmese nemcsak kihagyhatatlan gyerekmozi, hanem képzőművészeti bravúr is, hiszen látványvilága a szecesszió, a pop art és a magyar népi díszítőművészet sajátos ötvözete. Az újjászületett Lovarda épülete kézműves foglalkozásoknak ad helyet, ahol ünnepi kokárdák, pálcás lovacskák vagy huszáros ujjbábok készülhetnek. Ezen felül toborzó harangjáték ismerteti meg a gyerekekkel a huszárok csengőjelzéseit, és ismert huszárnóták csendülnek fel kis harangok segítségével. A huszár hajszában falovacskán kell teljesíteni az akadálypályát, Gábor Áron rézágyújához pedig ágyúgolyókat kell eljuttatni egy labirintuson, míg a csikós udvaron fegyverbemutató, a régmúlt katonai hagyományai várják a családokat.

A látogatók az Élő történelem improvizációs előadásain ismerhetik meg az 1848-49-es forradalom és szabadságharc budai Várhoz köthető eseményeit és történelmi szereplőit, ahol a közönség ötletei is hozzájárulhatnak egy-egy jelenet megszületéséhez. A fúvós huszárzenekar előadásában térzenét lehet hallgatni, és megcsodálhatják a látogatók a budavári Palotanegyedben járőröző lovas huszárokat. A családi események ingyenesek, de több programnál előzetes regisztráció szükséges. A részletes program a Várkert Bazár honlapján érhető el.

Borítókép: Budavári Palotanegyed (Fotó: Facebook/Nemzeti Hauszmann-program)