Életfogytiglant kaphat az erdőkertesi rendőrkéselő

Életfogytig tartó szabadságvesztés kiszabását kérte a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség arra a férfira, aki három évvel ezelőtt meg akart ölni két rendőrt.

A Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye szerint a Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség 2020 októberében emelt vádat egy akkor 35 éves erdőkertesi férfi ellen, akit a Budapest Környéki Törvényszék emberölés bűntettének kísérlete, valamint hivatalos személy elleni erőszak bűntette miatt 17 év fegyházbüntetésre, 10 év közügyektől eltiltás mellékbüntetésre ítélte azzal, hogy a szabadságvesztés kétharmad részének kitöltését követő napon bocsátható feltételes szabadságra.

A bűnügyi felügyelet hatálya alatt álló férfi – aki engedély nélkül nem hagyhatta el Erdőkertest – elhatározta, hogy megszökik. Az elkövető felhívta a rendőrséget, azt állította, hogy megsérült, ezért arra kérte a hatóságokat, hogy szállítsák kórházba. Közben azt tervezte, hogy a rendőröket megöli, ezért egy rejtve hordhatóvá alakított, megélezett kést vett magához. Orvosi ellátását követően a Váci Rendőrkapitányság kétfős gépkocsizó járőre szállította vissza lakóhelyére az elkövetőt, akivel dulakodni kezdtek. A 35 éves férfi a késével kétszer nyakon szúrta az egyik rendőrt.

Ezt követően a támadást észlelő rendőr főtörzsőrmester is közbelépett, aki a vezetői ülésről hátrafordulva ráfogott az elkövető kezére és a késre, amely fogásból kiszabadulva a férfi megvágta a rendőr ujjait, majd arcának jobb oldalát is megsebesítette. A rendőr végül a fegyverét csőre töltötte, majd a vádlottat cselekményének abbahagyására szólította fel. A helyszínre érkezett egy megerősítő járőr is, amelynek az egyik tagja megkísérelte a vádlottat megbilincselni. A férfi azonban az intézkedő rendőrt megrúgta, vállal, kézzel meglökte, így akadályozva meg az intézkedést. Ezután a rendőrök földre vitték a vádlottat és befejezték bilincselését – idézték fel.