Tengerparti luxus: Kim Dzsongun új üdülőparadicsomot nyit + fotók

Észak-Korea új tengerparti üdülőközpontot nyit meg július 1-jén – jelentette be az ország állami médiája. A Wonsan Kalma üdülőváros a keleti parton, a Wonsan városában épült meg, és egyelőre kizárólag belföldi turistákat fogad majd. A beruházást Kim Dzsongun évekkel ezelőtt álmodta meg, az eredeti tervek szerint 2019 októberében nyitották volna meg. A fejlesztés célja, hogy fellendítse az ország turizmusát, noha egyelőre nem világos, mikor engednek be majd külföldi látogatókat. A Koreai Központi Hírügynökség (KCNA) szerint az üdülőközpont 4 kilométer hosszan húzódik, és akár 20 ezer vendéget is képes fogadni. Az állami jelentés luxusszállodákról, éttermekről, bevásárlóközpontokról és vízi vidámparkról számolt be.

Az üdülő megnyitóján maga Kim Dzsongun is részt vett

Fotó: STR / KCNA VIA KNS