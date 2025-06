A magyar kormány támogatásával újult meg a dunaszerdahelyi katolikus közösségi ház

A helyi magyarságot és a magyar-szlovák kapcsolatokat is erősítik a Felvidéken megvalósított közösségi beruházások – jelentette ki Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára a felvidéki Dunaszerdahelyen, ahol részt vett az új katolikus közösségi ház átadóján.

Fotó: MTI/Filep István

A Vámbéry Ármin téren, a Szent György templom tőszomszédságában megnyílt, a magyar kormány támogatásával elkészült közösségi ház megnyitóján az államtitkár a magyaroknak és a szlovákoknak a kereszténység alapjain álló közös látásmódjáról és annak vonzatairól beszélt.

Minden közösségi beruházás erősíti a magyarokat, a magyar-szlovák kapcsolatokat, és erősíti az azonosan, értékekben gondolkozókat, magyarokat és szlovákokat egyaránt

– emelte ki Soltész Miklós. Majd Kijelentette: az értékekben gondolkozás megerősítésére most leginkább azért van szükség, mert a világban zajló folyamatok alapján látni, hogy milyen méreteket öltött a békétlenség. Szerencsére ezeknek a folyamatoknak a megítélésében a két ország teljesen azonosan, keresztény alapokon gondolkodik – mutatott rá.

A közös látásmód alapja a kereszténység

Azt is látni lehet, hogy a teremtett világban milyen támadások érik a gyermekeinket a gender ideológia és az LMBTQ-ideológia irányából és ezért is fontos, hogy ezek tekintetében a két ország sok mindenben azonosan tud gondolkodni – mondta el Soltész Miklós. Majd hangsúlyozta: ennek a közös látásmódnak az alapja a kereszténység, és ezért is fontos, hogy az elmúlt években több mint száz templomot és egyházi épületet sikerült megújítani a Felvidéken a magyar kormány segítségével. Az egyik ilyen a most átadott közösségi ház is, amely nyilván többségében a helyi magyaroknak, de kisebb mértékben a helyi szlovákoknak is segít – tette hozzá.

Az új dunaszerdahelyi katolikus közösségi ház létrehozását célzó kezdeményezés négy évvel korábbra nyúlik vissza, amikor is az annak otthont adó ingatlan megvásárlásával elkezdődött a megvalósítás. A nemrégiben befejezett közösségi ház kivitelezéséhez mintegy 90 millió forint támogatást nyújtott a magyar kormány, illetve a megvalósításához a helyi egyházközség, és a püspökség is hozzájárult.