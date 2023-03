Jön a vihar, több megyére is kiadták a figyelmeztetést + videó

A felhőátvonulások mellett kedden napközben általában sok lesz a napsütés. Az Északi-középhegység és az Alföld területén helyenként várható zápor, egy-egy helyen zivatar. Másutt csak elvétve alakulhat ki kisebb zápor.

Többfelé lesz élénk, főként a hegyekben erős az északnyugati szél.

A hőmérséklet délután 14 és 19, késő este 5, 11 fok között várható – olvasható az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzésében.

Figyelmeztetés záporok és zivatarok miatt

Figyelmeztettek ugyanakkor: kedden napközben labilizálódik a légkör, ennek hatására a déli óráktól az Északi-középhegység térségében, majd az Alföldön és a keleti megyékben is kialakulhat a záporok mellett néhány zivatar. Ezek környezetében

elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat.

Forrás: Országos Meteorológiai Szolgálat

Jön a hidegfront

Ami a középtávú kilátásokat illeti, eleinte sok lesz a napsütés, és inkább a gomoly, mintsem a fátyolfelhők fogják zavarni a napsütést. A hét közepén is marad a nyugodt idő és a hőmérséklet is emelkedik. Péntek este azonban már hidegfront érkezik, ami befolyásolja a hétvége időjárását is.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/EPA/Keystone/Laurent Gillieron)