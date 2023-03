Milyen kamara az, amely a „szúnyogot kiszűri, a tevét meg lenyeli”?

– Nekünk nem az orvostársadalommal, hanem a Magyar Orvosi Kamara (MOK) vezetőségével van konfliktusunk, akik tendenciózusan téves információkkal látták el a tagságot

– hangsúlyozta a Hír TV Napi Aktuális című műsorában Takács Péter. Az egészségügyi államtitkár szerint a kamara folyamatos csúsztató állításaival nagyon nehéz vitába szállni. Ráadásul a kamara kommunikációja gyakran 180 fokos fordulatot vesz, ami az új ügyeleti rendszert érintő egyeztetéseknél is megmutatkozott.

– Tíz napig tárgyaltuk annak a szerződésnek a szövegezését, amit az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) fog a háziorvosokkal kötni. Az orvosi kamara javaslatainak 95 százalékát átvezettük, aláírásra javasolták az új szerződést. Négy nappal később viszont a szervezet küldöttgyűlésén valami ismeretlen oknál fogva a vezetőség általános bojkottra szólította fel a háziorvosokat. Egész addig viszont Kincses Gyula elnök úr a támogatásáról biztosított minket – magyarázta az államtitkár, aki köztestülethez méltatlan magatartásnak minősítette a kamara hozzáállását. Ezután Takács Péter azt kérte az orvosoktól, hogy gondolják végig: az előző négyéves ciklusban milyen pozitív változások következtek be a karrierjükben és finanszírozásukban, és eszerint ítéljék meg az új rendszert. Arról is beszélt, hogy

a legfrissebb fluktuációs adatok szerint 2022-ben 1424-gyel több orvos és 1758-cal több ápoló dolgozik az állami rendszerben, mint egy évvel korábban. – Ezek a számok magukért beszélnek, emellett többen hazajöttek külföldről, sőt a rezidensek jelentkezésénél is látszik, hogy a Gyurcsány-kormánnyal ellentétben, amikor ezer orvos hagyta el évente az országot, napjainkban kevesebb, mint száz szakember választja a külföldi munkát

– jelentette ki az államtitkár, aki bízik abban, hogy az orvosok józanul fognak mérlegelni.

A kötelező kamarai tagság megszüntetésével járó változásokról Takács Péter elmondta: ahhoz, hogy valaki orvosként dolgozzon, jelenleg három dolog kell: érvényes működési engedély, kötelező kamarai tagság és érvényes foglalkozás-egészségügyi vizsgálati igazolás. – Attól még, hogy a kötelező kamarai tagság ebből kikerül, a kolléga érvényes működési engedéllyel rendelkezik – mutatott rá. A közmédiának nyilatkozva kitért arra is, hogy

a kamara a szakmai érdekképviseletet a jövőben is végezheti, az etikai eljárásokat pedig az Egészségügyi Tudományos Tanács (ETT) folytatja majd le. Utóbbival kapcsolatban megjegyezte: egy etikai eljárás nem egy baráti ejnye-bejnye, a legsúlyosabb esetben az orvost felfüggesztik, kizárják, tehát orvosként nem dolgozhat tovább. Az adott orvos betegei így ellátatlanul maradnak, és az orvos megélhetése is veszélybe kerül

– tette hozzá. Ezért fontos – folytatta –, hogy ezt a fajta etikai eljárást egy másik testülethez, az ETT-hez delegálja a törvény. Ez egy nagy múltú testület, és a tanácson belül már régóta működő kutatásetikai bizottságok mintájára most létrehoznak egy orvosetikai bizottságot is az ETT-n belül. A törvény szerint az ETT egy új etikai kódexet alkot, ennek mentén fognak lezajlani az etikai eljárások is – magyarázta az államtitkár.

Ismert: kedden a parlament elfogadta az orvosi kamaráról szóló törvénymódosítást, amely a kötelező kamarai tagság megszüntetését és az etikai felelősségi szabályok áthelyezését javasolja. Erre azért volt szükség, mert a MOK arra buzdította az orvosokat, hogy tagadják meg a munkát az új ügyeleti rendszerben, miközben a gyanú szerint etikai vizsgálattal is megfenyegette azokat az orvosokat, akik erre nem hajlandók. A MOK ezt tagadja, és jelezte, hitelrontásért jelentik fel a Belügyminisztériumot. Megjegyzendő, hogy Kincses Gyula a második Gyurcsány-kormány egészségügyi államtitkára volt, majd 2019-ben lett a MOK elnöke.