Orbánozással és putyinozással telt a baloldali kis pártok ünnepe

Nem vonzott tömegeket a nevében konzervatívvá vált Jobbik március 15-i megemlékezése, ahol Gyöngyösi Márton pártelnök mellett Potocskáné Kőrösi Anita és Ander Balázs alelnökök jelentek meg. A párt elnöke beszédében – párhuzamot vonva a 175 évvel ezelőtti forradalom és szabadságharc és a jelen között – többek közt azt mondta, az 1848–49-es forradalom és szabadságharcot is orosz katonák tiporták el. A magyarok szabadságvágyát azonban nem sikerült leverni, így 1867-ben megszületett a kiegyezés és Magyarország visszatérhetett az európai nemzetek közé. – Nemzetünk mindig is a kontinens nyugati feléhez tartozott kulturálisan, a magyarok zöme pedig egyetértett abban, hogy együtt kell tenni azért, hogy ne essünk ki a kontinens véráramából – fogalmazott a pártelnök. Jelezte azt is: az utóbbi évszázadokban a legtöbb alkalommal orosz fegyvereknek is köze volt ahhoz, ha eltiporták a magyar szabadságot.

Ma Magyarországon egy olyan rezsim lehet hatalmon, amely nyíltan tagadja Európát, és helyette az oroszoknak gazsulál – jelentette ki a politikus, aki szerint

nem gondolhatjuk, hogy a háttérben nem köttettek már meg az alkuk, és nincsenek itt közöttünk azok, akik ismét bármikor behívnák az orosz seregeket.

Gyöngyösi szerint Orbán Viktor célja egyértelmű: ő ki akarja vezetni Magyarországot Európából, és az orosz érdekszférába akarja sorolni hazánkat.

A Párbeszéd társelnöke szintén az Orbán-kormányon és a magyar miniszterelnökön köszörülte a nyelvét. Tordai Bence szerint ma Magyarországon azt kellene mindenkinek megértenie, hogy nem akkor vagyunk békepártiak, ha „magára hagyjuk a megtámadottat és tapsolunk az agresszornak”, hanem akkor, ha segítjük az áldozatot és megteremtjük a méltányos béke feltételeit.

Kossuth és Petőfi forog a sírjában, amikor a magyar miniszterelnök azt az orosz autokráciát szolgálja ki, amely 1849-ben a magyar szabadságharcot is leverte

– vélekedett Tordai Bence, aki szerint legyen egyetértés az életünket meghatározó alapvetésekben, legyen egyetértés abban, hogy nemünktől, származásunktól, vagyonunktól, státusunktól függetlenül azonos emberi jogokkal rendelkezünk.

A szocialista politikusok a pesterzsébeti Petőfi-szobornál tartottak megemlékezést, ahol Kunhalmi Ágnes kijelentette: március 15. a társadalmi haladás, a valódi nemzeti ügyek és az európai progresszió ünnepe, ezzel szemben a mostani orbáni rendszerre sem a haladás, sem a valódi nemzeti érdekképviselet, sem a haladó európaiság nem jellemző.

Az MSZP társelnöke szerint Orbán Viktor miniszterelnök függőségi viszonyok millióit alakította ki Magyarországon, ez pedig blokkolja a társadalmi haladást, a fejlődést és a modernizációt.

Mint fogalmazott, hisznek abban, hogy minden korrupt és autoriter rendszernek vége van egyszer, ebben hittek az 1848-as forradalom hősei is, ezért egymástól nagyon különböző politikai irányzatok egyeztek ki azért, hogy közös ügyüket sikerre vigyék. Az MSZP szerint ma együttműködő, szuverén Magyarországra van szükség, ahol a szabadság és a jólét egyszerre tud teljesülni – hangoztatta a politikus.

A nemzeti ünnep alkalmából Ma is meg kell vívnunk zöld szabadságharcunkat címmel az LMP egy kisfilmet tett közzé, amelyben a párt politikusai azt hangoztatták, hogy a magyarok jövőjéről nem lehet a fejük felett dönteni.

Beleszólást kell követelni a jövőnket meghatározó kérdésekbe, mert leginkább azzal lehet tisztelegni a forradalom hősei előtt, ha használjuk az általuk megalapozott vívmányokat

– vélekedett Schmuck Erzsébet, a párt másik társelnöke.

Borítókép: Gyöngyösi Márton, a Jobbik elnöke (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)