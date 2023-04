Már Magyarországon is lehet receptre kérni az egészséges életmódot

„Büszkék lehetünk rá, hogy a Hegyvidék az országban elsőként vezette be a zöld recept programot. A program azért jött létre, hogy az egészségügyi szakemberek receptre tudják felírni a természetjárást és más, szabadban végezhető tevékenységeket, s ezáltal segítsenek megóvni vagy javítani a páciensek fizikai, lelki és szellemi egészségét” – írta közösségi oldalán Fonti Krisztina alpolgármester.

Pokorni Zoltán polgármester és Fonti Krisztina alpolgármester. Forrás: Hegyvidéki Önkormányzat/Fonti Krisztina/Facebook

Az első tesztév alapján népszerűnek tűnik a hegyvidékiek körében a program, amelynek megvalósításában a kerület számos egészségügyi intézménye, kórházak, szakrendelők, a Hegyvidéki Sportközpont és a szabadtéri tematikus sportprogramokat szolgáltató intézmények is részt vesznek.

A zöld receptet a hegyvidéki háziorvosok állítják ki, és a kérelmező fizikai állapotának és szükségleteinek megfelelő szabadtéri mozgásformákat tartalmazza. A program közvetlenül kapcsolódik az Aktív Hegyvidék programunkhoz, amely számos ingyenes testmozgást, például futást, tornát és túrázást kínál a helyi lakosoknak a kerület nagyobb parkjaiban

– sorolta az alpolgármester.

A zöld receptet először az 1990-es években vezették be Új-Zélandon, azóta már az USA-ban és Nagy-Britanniában is meghonosodott. Felmérések szerint azok, akik zöld receptet kaptak orvosuktól, nagyobb valószínűséggel kezdenek mozogni, az egészségükre gyakorolt hatás pedig mérhető. Pozitív hatásként az önkormányzat egészségügyi kiadásai is csökkennek.

Borítókép: Kirándulók a Normafán (Fotó: Havran Zoltán)