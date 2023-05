„Javaslom, hogy az Egyesült Államokban is hozzanak törvényt magyar mintára, a gyermekek védelmében”

Kovács Zoltán szerint lehet építeni a miniszterelnök által felvázolt új definícióra, amely vírusként hivatkozik a woke-ra és a cancel culture-re – mondta a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára a CPAC Budapest mai napján, ahol Jack Posobiec újságíróval beszélgetett.

A lengyel származású amerikai véleményvezér jelezte, hogy ő maga is így szokta leírni a helyzetet, ami Amerikában éppúgy a most történő valóság. – Ez a vírus terjed a közösségi médiában, a propagandában is, és a gyerekeket is veszélyezteti – számolt be róla Posobiec. Ezután kijelentette:

Azt javasolnám, hogy az Egyesült Államok kövesse Magyarország példáját, és tegye a jogrendszere részévé ezt a törvényt minden tagállamában.

Kovács Zoltán hangsúlyozta, hogy a magyar politikai vezetés mindig azt mondja, amit gondol, és azt gondolja, amit mond.

Posobiec szociális igazságokat emlegetett, és azt mondta: a neomarxisták a kulturális tőkét próbálják újraosztani. És a világ vezetői mindent megtesznek ennek érdekében. – Nem akarják, hogy szabadok legyünk, támadják a családot mint alapegységet – jelentette ki a véleményvezér. Szerinte ez a legrégebbi intézmény, és ezt próbálják meg felforgatni.

Kovács Zoltán megemlítette Ferenc pápát is, aki a karmelita kolostorban beszélt a család és az értékek hagyományáról nem egészen egy héttel ezelőtt.

Posobiec szerint jelenleg minden az információs háborúról szól, olyan háborúról van szó, amit minden nap nyomon követhetünk a telefonunkon. Szerinte azt kell megakadályozni, hogy a vírus tovább terjedjen.

Nyelv, kultúra, vallás – ha ezekre koncentrálunk, akkor túl tudunk élni az amerikai véleményvezér szerint.

Borítókép: Jack Posobiec. Fotó: (Zach D Roberts/AFP)