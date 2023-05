Landolt a katonákat szállító repülőgép, tizenkét sebesült tért haza Koszovóból + videó

Délután három óra körül megérkezett a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtérre a sebesült magyar katonákat Koszovóból hazaszállító honvédségi repülőgép. A most landoló géppel a sebesültek közül 12-en érkeztek haza. A helyszínen volt Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter is, aki egy rövid sajtótájékoztatón számolt be a katonák hazatéréséről.

A tárcavezető tájékoztatása szerint összesen 27 magyar katona sebesült meg Koszovóban, életveszélyes sérülést ugyanakkor egyikük sem szenvedett.

A miniszter 5-10 percet töltött a gépen a katonákkal, akik arról számoltak be neki, hogy nagyon heves támadásnak voltak kitéve, de helytálltak. Akik nem sebesültek meg, azok maradnak a KFOR-kontingensen belül a helyszínen. A Koszovóból hazatérő katonák rövid ideig a családtagjaikkal lehettek, majd a Honvédkórházba szállították őket. A Honvédelmi Minisztérium tájékoztatása szerint a hazaérkezett 12 sebesült közül 11-en egyébként a hódmezővásárhelyi Magyar Honvédség Kinizsi Pál 30. Páncélozott Gyalogdandárnál szolgálnak, egyikük pedig tartalékos katona.

Fotó: Mirkó István

Szalay-Bobrovniczky Kristóf hangsúlyozta: Magyarország számára nagyon fontos a Nyugat-Balkán stabilitása, ezért nemcsak diplomáciailag, gazdaságilag, de katonailag is jelen van, a NATO által biztosított KFOR-misszió keretében. Mint mondta, ez a misszió jelenleg olasz parancsnokság alatt áll, korábban Kajári Ferenc vezérőrnagy volt a KFOR parancsnoka, most pedig a Honvéd Vezérkar főnökének helyetteseként győződött meg a magyar katonák feladatteljesítéséről, a sebesültek ellátásáról és biztonságos hazaszállításukról. A tárca vezetője továbbá kiemelte:

a kormány és személy szerint ő is rendkívül büszke arra, hogy a magyar katonák bizonyították rátermettségüket, azt, hogy bízhatunk bennünk és rendületlenül helytállnak, bármilyen feladat elé kerülnek külföldön vagy itthon.

Amint a Magyar Nemzet korábban megírta, a NATO békefenntartó erejében (KFOR) részt vevő katonákat hétfő délután vetették be tömegoszlatási feladatokra a koszovói Zvecan település polgármesteri hivatalánál. Az ott összegyűlt tömeg a korábbi választás eredménye miatt vonult utcára. A több mint húsz magyar katonából heten súlyosan megsebesültek a zavargásokban. A koszovói Zvecsan településnél elrendelt tömegoszlatási feladatban megsebesült magyar katonák ellátása és szükség szerinti hazahozatala érdekében a Magyar Honvédség kifejezetten egészségügyi ellátásra kialakított Airbus A319-es repülőgépe május 29-én este indult el Kecskemétről Koszovóba.