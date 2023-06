Z. Kárpát Dániel napirend előtti felszólalásában hajmeresztőnek nevezte a jövő évi költségvetési javaslat egyes elemeit.

A Jobbik képviselője kifogásolta, hogy túl szerény inflációs adattal számol a büdzsé, és szerinte a középosztály ellen szól a megtakarítások megadóztatása. Azt mondta: bárdolatlan módszer így terelni az embereket az állampapírok felé. Miközben a bérfejlesztésre szerények a ráfordítások, a „vendégmunkásimport” esetében már korántsem. A magyar munkavállalók foglalkoztatását nem támogatja ilyen mértékben az előterjesztés – jelentette ki.

Válaszában a Pénzügyminisztérium államtitkára rámutatott: a kormány célja a költségvetéssel, hogy védelmet biztosítson a magyar családoknak, munkavállalóknak és nyugdíjasoknak, valamint a vállalkozásoknak.

Tállai András ugyanakkor kitért arra, hogy a háborús, szankciós idők gazdasági nehézségeket okoznak egész Európában. A családokat meg kell védeni a magas energiaáraktól, de a családtámogatási rendszer eredményeit és az otthonteremtési támogatásokat is meg kell tartani – jelentette ki az államtitkár, hozzátéve, hogy a kormány idén és jövőre is megvédi a nyugdíjakat, miközben a vállalkozások adóterhei nem emelkednek. Tállai finanszírozási nehézségekről is beszélt, amelynek legfontosabb tétele az uniós források felhasználása.

Szerinte az unió bünteti az országot azzal, hogy beleavatkozik pénzügyi folyamatokba.

