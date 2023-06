Alkalmi munkából élt, mégis luxusterepjáróval járt, ez gyanús lett a rendőröknek + videó

Hosszas adatgyűjtés után a rendőrség megerősítő erőkkel csapott le a harminchat éves K. Attilára. A közlemény szerint a férfi bár tett egy erőtlen kísérletet az ellenállásra, de hamar kiderült, annak volt a legkevésbé értelme,

mert így rögtön szemet szúrt a rendőröknek a kezére ragadt nagy mennyiségű fehér amfetaminpor.

Az eladásra szánt drog depózásához használt ingatlan telkén lévő faházban a nyomozók megtalálták és lefoglalták a hűtőben tárolt közel negyven kilogramm fehér port – a szakértő szerint amfetamint. Más is előkerült, hiszen közel hat és fél kilogramm marihuána és közel negyedkiló kokaint is lefoglaltak a rendőrök. De akadt még fóliahegesztő gép, kesztyűk, keverőszárak, kanalak, digitális mérlegek és önzáró tasakok is.

A harminchat éves férfi elmondása szerint alkalmi munkákból tartotta fent magát, ennek ellenére életvitele nem tükrözte foglalkoztatottságának gyakoriságát és jövedelmezőségét. A rendőrök többek között lakásán közel kétmillió forintot, valamint több százezret érő euró és amerikai dollár volt, de a lefoglaltak még egy többmilliós quadot is. Egy luxusterepjáróval is bővült volna még a nála talált értékek sora, ám azt csak bérelte.

K. Attila a gyanú szerint előállítóként és elosztóként egyaránt jelen volt az általa kiépített drogkereskedő-hálózatban. Az azóta letartóztatott férfival szemben kábítószer-kereskedelem bűntettének megalapozott gyanúja miatt folytatja le a további eljárást a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság Vizsgálati Osztálya.