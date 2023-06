Potápi: A közös sportolás a nemzeti összetartozás érzésének megerősítését eredményezi

A nagy múltra visszatekintő, Egy vérből vagyunk elnevezésű jótékonysági futás egyik feladata, hogy erősítse a nemzeti összetartozás érzését

– fogalmazott a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára pénteken Bonyhádon, a 740 kilométeres táv kiinduló pontján. Potápi Árpád János, aki egyben a térség fideszes országgyűlési képviselője is, a futás rajtjával egybekötött sajtótájékoztatón hangsúlyozta: a közös sportolás vagy a magyar sportolók sikereiben való, határokon átívelő osztozás a nemzeti összetartozás érzésének megerősítését eredményezi szerte a világon.

A kilencedik alkalommal meghirdetett kezdeményezés a magyarok összetartozásának erősítése mellett jótékonykodásra és a véradás fontosságára is ráirányítja a figyelmet. Nagy Sándor, az Országos Vérellátó-szolgálat főigazgató-helyettese arról beszélt, hogy az előző évekhez hasonlóan a rendezvényhez kapcsolódóan idén is lehetőséget biztosítanak véradásra. Mint mondta, Magyarországon évente mintegy 240 ember szánja rá magát véradásra, van, aki többször is. Mindez azért fontos, mert ha nem lennének véradók, a legsúlyosabb betegek ápolása vagy akár életben tartása lehetetlenülne el – hívta fel a figyelmet.

Miként a sajtótájékoztatón, lapunknak nyilatkozva Gui Angéla szervező korábban is jelezte,

a hatnapos rendezvény sokkal több mint jótékonysági futás, a 740 kilométeres táv teljesítése során ugyanis tíz szervezet gyermeki számára ajándékoznak sportcipőket, továbbá sporttábort és gyermekfesztivált szerveznek a nehéz sorsú fiataloknak.

Mint mondta, az erdélyi Magyarfülpösön található szórványkollégium fiataljainak immár harmadik éve szerveznek sportprogramokat és kirándulásokat. Az Ady István által alapított intézményben olyan gyermekek találtak átmeneti menedékre, illetve tanulhatnak magyarul, akiknek odahaza naponta kellett szembenézniük az erőszakkal, az alkoholizmussal és a nélkülözéssel. Ezek a gyermekek, akik talán életükben először tollasoznak, olyan örömöket élnek át a sporttáborban, amivel ritkán találkozunk a saját környezetünkben – jegyezte meg.

A gyergyószárhegyi célba érkezést követően pedig kezdetét veszi az Egy vérből vagyunk gyerekfesztivál, ahol több száz, a környék gyermekotthonaiban élő gyermeknek fognak programokat szervezni.

Az Erdélyi Godako Ökölvívó Sportklub és az Arbor Vállalkozók Szövetsége által támogatott rendezvényen a sportprogramok mellett néptánc, kézműves foglalkozások, lovasbajnok-bemutató és hagyományőrző íjászat is lesz, valamint sor kerül a 4Street zenekar koncertjére, a fesztivál pedig Böjte Csaba atya szentmiséjével zárul

– ismertette a szervező. A gyerekfesztiválon továbbá részt vesz Herczegh Anita, a Regőczi Alapítvány kuratóriumának elnöke is, aki 2015-től kezdve minden egyes Egy vérből vagyunk eseményen jelen van. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár pedig szintén támogatója és fontos résztvevője a kezdeményezésnek, így idén is a futókkal együtt rajtol el.

Borítókép: Potápi Árpád János és Gui Angéla, az Egy Vérből Vagyunk Alapítvány alapítója. (Forrás: MTI/Ujvári Sándor)