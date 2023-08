A hírnév lett a hírös zuglói lyuk végzete

Öt nappal a keletkezése után véget érni látszik az interneten nagy karriert befutott, hírös zuglói lyuk története. A Fővárosi Csatornázási Zrt. munkatársai ma munkagépekkel megjelentek a XIV. kerületi Gyarmat utcában, és elkezdték a beszakadt út javítását.

Mint arról a Magyar Nemzet tegnap beszámolt, a hétvégi özönvízszerű esőzések, viharok Zuglót sem kímélték: a kerületben utakra, házakra, autókra, elektromos vezetékekre dőltek a fák, vízzel elárasztott helyiségek maradtak az ítéletidő után.

A Gyarmat utcai evangélikus kápolna előtt pedig egyenesen beszakadt az út, és egyméretes lyuk tátongott. A szokatlan látványosság már-már turistalátványosságként funkcionált, így felkerült a Google térképre is a „hírös zuglói Lyuk” néven. A gödörnek rajongói is akadtak, volt, aki szerint az üreg akár borospincének is alkalmas lenne, vagy közösségi helyiségnek, esetleg földalatti nyugdíjasklubnak. A Google térképen a hírös lyuk csak ötcsillagos értékeléseket kapott, egy kommentelő szerint ez

a legjobb lyuk. Kérjük, hogy a belépőjegyet előre vásárolja meg, mert hosszú sorok alakulhatnak ki az árusoknál.

Más azt írta: „Én messziről utaztam, hogy megnézzem, és hát nem is csalódtam!”

Akadt, aki szerint Karácsony Gergely áll a háttérben, és a Gyarmat utcában valójában egy biciklisáv melletti csónaksáv előkészítő munkái zajlanak.

De olyan is volt, aki szerint beteljesült Karácsony korábbi, kiszivárgott megjegyzése, miszerint „ha visszamegyek Zuglóba, engem ott elásnak”, és ehhez készült a gödör.

A hírnév lehetett a hírös zuglói lyuk végzete: a nevezetesség ma reggelre már eltűnt a Google térképről, és öt nap után a talán a Gyarmat utcából is eltüntetik az illetékesek.