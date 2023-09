Elindult a világhír felé egy mosonmagyaróvári utca a villanyoszlopaival

Egyedülálló világszenzáció a mosonmagyaróvári Királydomb utca villanyoszlopainak kiosztása. Az eddigi földutat most végre leaszfaltozta az önkormányzat, amit örömmel fogadtak az ott élők. Csakhogy az új út merőben más, mint a többi – írja a Világgazdaság.

A vadonatúj aszfaltburkolat vonalvezetése sem szokványos, az viszont még szembeötlőbb, hogy

az út kellős közepén magasodnak a villanypóznák,

mint ahogy az a közösségi médiában is megjelent felvételeken is látszik.

Aki erre közlekedik, jobbról és balról kerülheti az oszlopokat, ami azért finoman szólva sem nevezhető ideálisnak. Ugyanakkor fontos kiemelni, hogy a villanyoszlopok nem most kerültek az út közepére, a Királydomb utcában ugyanis eddig is ugyanott álltak.

Fotó: Facebook

Miért nem helyezték át az oszlopokat?

Iváncsics János mosonmagyaróvári alpolgármester a Kisalföld érdeklődésére elmondta: eddig is ott álltak az oszlopok, és egyik és másik oldalról kellett őket kikerülni. A beruházást az önkormányzat finanszírozta, a változtatás pedig óriási költséget emésztett volna fel.

Tudomása szerint a lakók örültek a felújításnak. Megjegyezte, hogy az utcára alig jellemző az átmenő forgalom.

A Királydomb utca a felújítás előtt (Forrás: Google Maps)

A szokatlan megvalósítás a közösségi médiában is nagyot fut. Először csak magyar csoportok kapták fel, de már a külföldi oldalak figyelmét is felkeltette. Kikerült például az 656 ezer követővel rendelkező Scenic Depictions of Slavic Life oldalra, a bejegyzésre fél nap alatt csaknem ötezer reakció érkezett.