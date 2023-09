Íme az ország legmodernebb laboratóriuma, ami az állami ellátást is segíti + videó

a TritonLife Csoport részeként működő diagnosztikai hálózat a közfinanszírozott és a magánellátás számára egyaránt széles spektrumú diagnosztikai- és nehezen elérhető vizsgálatokat biztosít extra rövid időn belül. Az új laboratóriumi hálózatnak köszönhetően most már azok a különleges tesztek is elvégezhetők, amelyekhez eddig a legnagyobb szolgáltatók is külföldi laborokba küldték a mintákat.