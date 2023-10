Pankotai Lili előkerült, ezúttal Iványi Gáborék mellett kampányolt

Ismét színpadra lépett Pankotai Lili, aki Békásmegyeren, a Megbékélés Házában szólalt fel a mai nap során. Az eseményt Molnár Áron színész szervezte, Iványi Gábor és munkatársai melletti szolidaritás jelszavával. Pankotai beszélt egyházi iskolájáról, ahonnan trágár beszédei után távozott, és arról is, hogy Iványi Gáborék szerinte állami feladatokat látnak el, ezért nagyon fontos a munkájuk, ennek ellenére "kivérezteti"őket az állam.

Pankotai Lili egy korábbi fellépése. Fotó: Koszticsák Szilárd

Pankotai Lili a kormányt is szidta, ami szerinte nem is igazi keresztény, és tevékenységével az emberek hitét is elveszi. A diáklány saját bevallása szerint azt vizsgálja, amit Orbán Viktor és kormánya csinál, és abban nem a krisztusi szeretetet látja, hanem a gonoszságot.

Az Iványi-féle Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség (MET) egyébként az elmúlt időszakban rendre azzal kerül be a hírekbe, hogy szerintük nem kapják meg az államtól azt a normatívát, ami a különböző szociális feladataikért járna nekik. – A közel ezer munkavállalójuk többsége már két hónapja nem tud fizetést kapni, közülük 10% már fel is mondott – árulták el a mai szolidaritási rendezvény szervezői a leírásban.

Iványiék milliárdokat kaptak, de az alkalmazottak után nem fizetik be a járulékokat

A MET egyébként 2010 és 2022 között csak a köznevelési intézményei után összességében több mint 15 milliárd forint állami támogatást kapott, ebből közel 14 milliárd forintot 2012-2020 között, tehát az egyházi státusától „megfosztás” időszakában – erről írt legalábbis egy korábbi parlamenti írásbeli kérdésre adott válaszában Semjén Zsolt egyházpolitikáért és egyházdiplomáciáért felelős miniszterelnök-helyettes.

A válaszból az is kiderül, hogy a MET 2010 és 2023 között mindösszesen közel 26,5 milliárd forinthoz jutott. – Erre tekintettel aggódva figyelem, hogy a közösség nem tudja felelősen működtetni intézményeit, és azzal, hogy munkavállalói után nem fizeti a társadalombiztosítási járulékot, veszélybe sodorja egészségügyi ellátásukat, valamint a nyugdíjukat is. A valóság tehát az, hogy nem a magyar állam tartozik a MET-nek, hanem a MET és szervezetei a magyar államnak, illetve közvetve saját alkalmazottaiknak – hangsúlyozta a miniszterelnök-helyettes.

Borítókép: Pankotai Lili már tavaly decemberben is együtt tüntetett Molnár Áronnal. Fotó: MTI/Balogh Zoltán