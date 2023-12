Több mint 15 ezren vettek részt a nemzeti konzultációs fórumokon + videó

Lezárult a nemzeti konzultációról szóló országjárás, az elmúlt közel három hétben több mint száz fórumot rendeztek, amelyeken több mint tizenötezren vettek részt – jelentette be Hollik István. A Fidesz kommunikációs igazgatója rámutatott: a konzultáció témái mind olyan sorskérdések, amelyek Magyarországot érintik, de az aktualitása miatt ezek közül

a résztvevőket egyértelműen Ukrajna EU-csatlakozása érdekelte a legjobban.

Hollik István felidézte:

Akikkel a fórumon találkoztunk, egyöntetűen ellenezték, hogy Ukrajna EU-csatlakozásának kérdésében Brüsszel úgy akarja ránk erőltetni az akaratát, hogy közben semmit nem mond arról, hogy ez hogyan érintene bennünket, magyarokat.

Azt is sokan elfogadhatatlannak tartották, hogy erről a kérdésről Brüsszel nem kérdezi meg az európai emberek véleményét.

– Erre egyedül Magyarországon van lehetőség, ezért a kormány továbbra is arra biztat mindenkit, hogy vegyen részt a nemzeti konzultációban, és mondja el, mit gondol Ukrajna uniós tagságáról, amit Brüsszel a jövő heti uniós csúcstalálkozó napirendjére már fel is akar venni. Küldjünk nekik is világos üzenetet arról, hogy mi a magyarok álláspontja – hangsúlyozta Hollik István.