Pataky Attila könnyeivel küszködve emlékezett az Edda legnagyobb tragédiájára + videó

Felavatták Kun Péter, az Edda Művek fiatalon elhunyt gitárosának emléktábláját Pusztaszabolcson, a Hagyományok Házánál – számolt be a Duol. A tábla leleplezése előtt elsőként Tüke László, a település polgármestere osztotta meg gondolatait. Úgy fogalmazott: emlékezni és tisztelegni jöttek össze, nemcsak egy névre, hanem egy életre, egy hangra, egy örökségre. Emlékeznek Kun Péterre, vagy ahogy sokan ismerték és szerették, Kunosra, az Edda Művek egykori gitárosára, zenésztársra, a néhai pusztaszabolcsi fiúra. – Ennél az emléktáblánál évente tiszteleghetünk emléke és életműve előtt. Ezzel egy régi adósságot is törlesztünk, mert minden közösségnek szükséges megemlékeznie a híres szülöttjeiről. Kunos itt született, itt formálódott, innen indult el az út, amely egy legendás zenekarig vezetett és amely sajnos túl korán ért véget – mondta.

Pataky Attila (b), Gömöry Zsolt (középen) és Kicska László (Fotó: Horváth László/Duol.hu)

A gitáros feledhetetlent alkotott

A településvezető úgy vélte, Kun Péter zenéje máig él azokban a dallamokban, amelyek generációk életének lettek háttérzenéi. Azt mesélik róla, hogy

gitárjátéka nemcsak technika volt, hanem érzelem és üzenet. Olyan lelki beszéd, ami mindenkit megszólított, a csendes hallgatót épp úgy, mint a tomboló közönséget. Rövid földi élete során olyat alkotott, amit nem lehet elfelejteni.

Egy zenész igazi öröksége nem a lemezeken van, hanem az emberekben, akik hallották őt játszani, és akikre ezzel hatással volt. Az 1993. július tizedikén bekövetkezett tragikus baleset vetett véget pályájának. Fiatalon, mindössze huszonöt évesen távozott, fájó hirtelenséggel. Ez a tábla komoly, mély üzenet a jövő generációjának. Egy üzenet arról, hogy innen, ebből a városból is indulhat valaki, aki országos hírű lesz, aki példát mutat azzal, hogy alkot és azzal is, hogy ember marad. Pusztaszabolcs ma méltón emlékezik. Az emléktábla avatásával a pusztaszabolcsiak hivatalosan is kimondják: büszkék Kun Péterre és az életművére – jelentette ki Tüke László.

Pataky Attila: Kun Petit mindenki szerette

A városvezetőt követően Pataky Attila, az Edda Művek énekese és zenekarvezetője emlékezett Kun Péterre és az együtt töltött időkre. Mellette két együttestag, Gömöry Zsolt, az Edda billentyűse és Kicska László basszusgitáros állt, akik Kun Péter tragikus halálakor már mindketten a zenekar tagjai voltak.