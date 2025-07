Pataky Attila olyan szülinapi ajándékot kapott, amiről a legtöbben csak álmodhatnak + videó

Látványos élőkép fogadta Pataky Attilát, az Edda művek vezetőjét, amikor tegnap este színpadra lépett Gárdonyban, a Velencei-tónál hagyományosan évtizedek óta megrendezett Edda-koncerten, amelyről a zenekar tett közzé egy videót a közösségi oldalán.

Fantasztikus látvány fogadta Pataky Attilát és az Eddát Gárdonyban (Fotó: képernyőkép)

A felvételen jól látható, amint a frontember meghatódva szembesül azzal, hogy rajongók tengere tart magasba születésnapi jókívánságokat kifejező feliratokat a koncertet nyitó Magyarok című dal alatt.

Az ikonikus frontember július 2-án töltötte be 74. életévét, és mint mindig, most is korát meghazudtoló, kirobbanó formában volt.