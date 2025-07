Kezdjük is a kiválónak kikiáltott tiszás agrárszakértővel, aki „atomot dobna a Bambira”, aki azt bírta mondani, hogy nagyon jól járna Magyarország a migránsok betelepítésével, mert lenne jó kis munkaerő-felhozatal a mezőgazdaságban is, de voltak még válogatott botorságok. Gábor Márton megjegyezte, hogy Kökény Attiláról van szó, akinek informatikai végzettsége van, vagyis köze sincs a gazdálkodáshoz. Csak úgy megkérdeznénk, fejt már vajon tehenet az illető úr?

Bálint Botond egy saját történettel jött, ugyanis ő szociológus végzettségű, az édesapja viszont agrármérnök, ezért nagyon sok időt töltött falusi, vidéki környezetben, vagyis már látott élőben tehenet is. Megjegyezte, hogy sokan lenézik a mezőgazdaságban dolgozókat, pedig nagyon nehéz munka és tudást igényel. Mint fogalmazott, azt megtanulta a nagy öregektől, akár 100 méterenként, kilométerenként mások az adottságok, tudni kell, hogy melyik területen milyen növényt lehet termeszteni, hol lehet és milyen állatot tartani és még sorolhatnánk, ugyanis egy nagyon komplex területről van szó. Hozzátette azt is, ha felülről ránézünk az országra, látszik, hogy mennyire tagolt a gazdálkodás szempontjából. Beszélt arról is, az nem mezőgazdálkodás, hogy az ember bérel egy földterületet, kibérel egy traktorost, hogy szántsa fel és utána azon ipari módon termeszt valamit. Gábor Márton emlékeztetett még Kökény Attila néhány ostoba kijelentésére, majd hozzátette, ő újságíróként nem ért a mezőgazdasághoz, de ő legalább bevallja.

Talán már sok szót is fecséreltünk az álgazdálkodóra, így jöjjön egy másik pikáns sztori, a tiszások áramlopási ügye. Történt ugyanis, hogy Magyar Péterék Tiszafüreden egy nyilvános WC-ből szereztek áramot engedély nélkül, amit utólag sem fizettek ki. Gábor Márton szerint ez a lopási ügy sok dologra rámutat, véleménye szerint Magyar Péter miniszterelnök akar lenni, és nagyon az akar lenni, éppen ezért kellene jó példát mutatni, nem pedig ilyen pitiáner marhaságokat kellene csinálnia. Bálint Botond véleménye szerint a tiszások teljesen elszálltak maguktól, már most is azt gondolják, hogy rájuk semmiféle törvény, szabály nem vonatkozik. Hozzátette, sokféle emberrel találkozunk munkánk során, de hogy ilyen primér módon valakinek elmenjen az esze, azért azt ritkán tapasztaltuk meg.