Csattanós válasz Brüsszelnek

Ahogy arról lapunk is beszámolt, Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár kedden közölte, hogy már több mint 1,4 millióan mondtak véleményt a Magyarország szuverenitásáról szóló nemzeti konzultációban. A kérdőíveken tizenegy olyan témakört vetett fel a kormány, amelyek meghatározóak hazánk önrendelkezése szempontjából. A válaszadók véleményt alkothattak az ország gazdaságát és biztonságát érintő kérdésekben, kiállhattak többek között a rezsicsökkentés és a kamatstop mellett, illetve elutasíthatták a brüsszeli migrációs terveket. Terítékre került a gyermekvédelmi törvény is, ami az unió központjában éles kritikát váltott ki, és mindent megtesznek a jogszabály visszavonásáért, az Európai Bizottság bíróságon is megtámadta azt. A kormány ebben sem kíván engedményeket tenni, sőt tovább szigorítaná a gyermekvédelmi szabályozást.