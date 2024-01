Egymásnak esett két autós a Hungária körúton + videó

A Budapesti Autósok a YouTube-csatornáján közzétett egy január 4-én rögzített videót, amelyen az látszik, milyen hamar vesztik el türelmüket fővárosi autósok – írja a Metropol.

A felvételen az látható, ahogy a Hungária körúton az egyik autóst nem engedi a be a sávjába egy másik sofőr a veszélyesen megkezdett manőver miatt. Ezzel be is telt a pohár mindkét fél részéről.

A sofőrök a forgalom közepén megálltak, kiszálltak járműveikből, majd fenyegető mozdulatokat téve egymás ellen kakaskodni kezdtek

– írta a lap.

A néhány másodperc alatt kibontakozó konfliktus után a leginkább szóban összeakaszkodó autósok továbbhajtottak.